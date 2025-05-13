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В Україні все ще дощитиме, у Карпатах очікують мокрий сніг

Ірина БалачукВівторок, 13 травня 2025, 13:08
В Україні все ще дощитиме, у Карпатах очікують мокрий сніг
Фото ілюстративне з unsplash.com

Найближчими днями в Україні утримається дощова прохолодна погода, в Карпатах прогнозують сніг з дощем.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: 14  травня по всій території Україні прогнозують невеликі дощі, вночі від 2° до 9° тепла, вдень до +12-18°. Вітер західний, південно-західний, 5-12 м/с.

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У Києві в середу невеликий дощ, вночі 4-6° тепла, вдень до +16°, вітер західний, 5-10 м/с.

15-16 травня в західних, північних і більшості центральних областей помірні дощі, у Карпатах у четвер значні дощі, у п'ятницю дощ з мокрим снігом, на решті території переважно без опадів. Вночі від 2° до 9° тепла, вдень до +12-16°. Вітер західний, південно-західний, місцями пориви 15-20 м/с.

"15-16 травня в західних, Вінницькій та більшості північних областей зниження температури, на півдні та сході країни підвищення на 3-5°", – зазначили в Укргідрометцентрі.

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У Києві у четвер та п’ятницю дощ, вночі 8-10°, вдень до +14-16°, вітер, південно-східний, південний 5-12 м/с.

погода
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