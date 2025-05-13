В Украине все еще будет дождливо, в Карпатах ожидают мокрый снег

В ближайшие дни в Украине сохранится дождливая прохладная погода, в Карпатах прогнозируют снег с дождем.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: 14 мая по всей территории Украины прогнозируют небольшие дожди, ночью от 2° до 9° тепла, днем до +12-18°. Ветер западный, юго-западный, 5-12 м/с.

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В Киеве в среду небольшой дождь, ночью 4-6° тепла, днем до +16°, ветер западный, 5-10 м/с.

15-16 мая в западных, северных и большинстве центральных областей умеренные дожди, в Карпатах в четверг значительные дожди, в пятницу дождь с мокрым снегом, на остальной территории преимущественно без осадков. Ночью от 2° до 9° тепла, днем до +12-16°. Ветер западный, юго-западный, местами порывы 15-20 м/с.

"15-16 мая в западных, Винницкой и большинстве северных областей снижение температуры, на юге и востоке страны повышение на 3-5°", – отметили в Укргидрометцентре.

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В Киеве в четверг и пятницу дождь, ночью 8-10°, днем до +14-16°, ветер юго-восточный, южный 5-12 м/с.