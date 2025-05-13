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На Закарпатті викрили кол-центр, який надурив європейців на мільйони

Марія Ємець, Валентина РоманенкоВівторок, 13 травня 2025, 14:16
На Закарпатті викрили кол-центр, який надурив європейців на мільйони
фото чеської поліції

Чеські правоохоронні органи у співпраці зі Службою безпеки України припинили діяльність шахрайського угруповання на Закарпатті, що виманювало гроші у чехів та інших європейських громадян фальшивими пропозиціями інвестицій.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу чеської поліції

Деталі: Внаслідок міжнародної спецоперації було зірвано діяльність шахрайського кол-центру на Закарпатті, з якого дурили громадян Чехії та інших країн Євросоюзу. Всього затримали 70 підозрюваних, серед яких четверо осіб, котрих вважають керівниками групи. Вилучили сотні одиниць комунікаційного обладнання і комп’ютерів.

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Затримання, здійснені у період з 29 квітня по 2 травня в Україні, стали результатом піврічного розслідування за участі правоохоронних структур Чехії та України і підтримки Євроюсту.

Зловмисники створили фейкові "інвестиційні платформи", що на перший погляд не викликали великих сумнівів, та за допомогою онлайн-реклами шукали європейців, готових вкласти свої гроші. Процедура передбачала встановлення застосунку віддаленого доступу до електронного пристрою. Виманені кошти переводили у криптовалюту.

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Лише у чеських громадян шахраї виманили близько 9 млн крон (понад 360 тисяч євро), постраждалих – 37. Потенційна шкода на рівні всіх країн ЄС, куди дотяглися шахраї, може складати мільйони євро – масштаби проблеми ще встановлюють.

Кол-центр розміщувався на двох поверхах будівлі, мав власні сервери всередині приміщення, посилену охорону, електронну систему пропусків і десятки камер спостереження.

Окрім рейду в цьому офісі, обшуки пройшли у домівках підозрюваних.

 

Керівникам групи висунули звинувачення за статтями кримінального кодексу України про шахрайство в особливо великих розмірах, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

шахрайствоЗакарпаттяСБУ
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