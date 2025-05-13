На Закарпатье разоблачили колл-центр, который обманул европейцев на миллионы

Чешские правоохранительные органы в сотрудничестве со Службой безопасности Украины пресекли деятельность мошеннической группировки на Закарпатье, которая выманивала деньги у чехов и других европейских граждан фальшивыми предложениями инвестиций.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу чешской полиции

Детали: В результате международной спецоперации была сорвана деятельность мошеннического колл-центра на Закарпатье, из которого обманывали граждан Чехии и других стран Евросоюза. Всего задержали 70 подозреваемых, среди которых четверо человек, которых считают руководителями группы. Изъяли сотни единиц коммуникационного оборудования и компьютеров.

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Задержания, осуществленные в период с 29 апреля по 2 мая в Украине, стали результатом полугодового расследования с участием правоохранительных структур Чехии и Украины и поддержки Евроюста.

Злоумышленники создали фейковые "инвестиционные платформы", которые на первый взгляд не вызывали больших сомнений, и с помощью онлайн-рекламы искали европейцев, готовых вложить свои деньги. Процедура предусматривала установку приложения удаленного доступа к электронному устройству. Выманутые средства переводили в криптовалюту.

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Только у чешских граждан мошенники выманили около 9 млн крон (более 360 тысяч евро), пострадавших - 37. Потенциальный ущерб на уровне всех стран ЕС, куда дотянулись мошенники, может составлять миллионы евро - масштабы проблемы еще устанавливают.

Колл-центр размещался на двух этажах здания, имел собственные серверы внутри помещения, усиленную охрану, электронную систему пропусков и десятки камер наблюдения.

Кроме рейда в этом офисе, обыски прошли в домах подозреваемых.

Руководителям группы предъявили обвинения по статьям уголовного кодекса Украины о мошенничестве в особо крупных размерах, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.