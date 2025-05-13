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ЄС очікує на зустріч Путіна й Зеленського 15 травня та попереджає РФ про нові санкції

Тетяна Висоцька, Анастасія ПроцВівторок, 13 травня 2025, 15:14
ЄС очікує на зустріч Путіна й Зеленського 15 травня та попереджає РФ про нові санкції
Ілюстративне фото: Getty Images

Європейський Союз очікує, що лідер РФ Володимир Путін зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським 15 травня, і попереджає: у разі відмови від припинення вогню Росія зіткнеться з новими санкціями.

Джерело: кореспондентка "Європейської правди" з посиланням на слова речниці Європейської комісії Паули Піньо на брифінгу в Брюсселі 13 травня

Деталі: Головна речниця Єврокомісії повідомила, що ЄС не відмовився від ідеї запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо вона не погодиться на припинення вогню, а також що Євросоюз очікує на готовність Путіна зустрітися з Зеленським цього тижня.

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"Ми з нетерпінням чекаємо на готовність президента Путіна зустрітися з президентом Зеленським у четвер", – заявила Паула Піньо.

І додала, що Путін, "напевно, був здивований готовністю президента Зеленського зустрітися особисто". 

Також головна речниця ЄС наголосила, що Євросоюз не відмовився від планів запровадити проти Росії додаткові санкції, якщо вона не прийме рішення про припинення вогню.

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"Ми можемо підтвердити, що за відсутності припинення вогню, на що вказували деякі лідери, віцепрезидентка (Єврокомісії) Каллас і сама президентка фон дер Ляєн, ми справді розглядаємо можливість запровадження подальших санкцій", – сказала вона.

Нагадаємо:

  • Напередодні турецький президент Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що готовий прийняти переговори України з РФ, – а хазяїн Кремля Путін заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.
  • Своєю чергою Зеленський сказав, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі, а після того американський президент заявив, що не виключає візиту до Туреччини 15 травня.
  • Проте, за даними ЗМІ, європейські лідери готові почекати до можливої зустрічі Зеленського із Путіним у Туреччині, перш ніж тиснути на США з метою оголошення нових санкцій.

РосіяЄСПутінУкраїна
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