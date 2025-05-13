ЕС ожидает встречи Путина и Зеленского 15 мая и предупреждает РФ о новых санкциях

Европейский Союз ожидает, что лидер РФ Владимир Путин встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским 15 мая, и предупреждает: в случае отказа от прекращения огня Россия столкнется с новыми санкциями.

Источник: корреспондентка "Европейской правды" со ссылкой на слова пресс-секретаря Европейской комиссии Паулы Пиньо на брифинге в Брюсселе 13 мая

Детали: Главный пресс-секретарь Еврокомиссии сообщила, что ЕС не отказался от идеи ввести дополнительные санкции против России, если она не согласится на прекращение огня, а также что Евросоюз ожидает готовности Путина встретиться с Зеленским на этой неделе.

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"Мы с нетерпением ждем готовности президента Путина встретиться с президентом Зеленским в четверг", – заявила Паула Пиньо.

И добавила, что Путин, "наверное, был удивлен готовностью президента Зеленского встретиться лично".

Также главный представитель ЕС подчеркнула, что Евросоюз не отказался от планов ввести против России дополнительные санкции, если она не примет решение о прекращении огня.

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"Мы можем подтвердить, что при отсутствии прекращения огня, на что указывали некоторые лидеры, вице-президент (Еврокомиссии) Каллас и сама президент фон дер Ляйен, мы действительно рассматриваем возможность введения дальнейших санкций", – сказала она.

Напомним: