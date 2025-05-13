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ЕС ожидает встречи Путина и Зеленского 15 мая и предупреждает РФ о новых санкциях

Татьяна Высоцкая, Анастасия ПроцВторник, 13 мая 2025, 15:14
ЕС ожидает встречи Путина и Зеленского 15 мая и предупреждает РФ о новых санкциях
Иллюстративное фото: Getty Images

Европейский Союз ожидает, что лидер РФ Владимир Путин встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским 15 мая, и предупреждает: в случае отказа от прекращения огня Россия столкнется с новыми санкциями.

Источник: корреспондентка "Европейской правды" со ссылкой на слова пресс-секретаря Европейской комиссии Паулы Пиньо на брифинге в Брюсселе 13 мая

Детали: Главный пресс-секретарь Еврокомиссии сообщила, что ЕС не отказался от идеи ввести дополнительные санкции против России, если она не согласится на прекращение огня, а также что Евросоюз ожидает готовности Путина встретиться с Зеленским на этой неделе.

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"Мы с нетерпением ждем готовности президента Путина встретиться с президентом Зеленским в четверг", – заявила Паула Пиньо.

И добавила, что Путин, "наверное, был удивлен готовностью президента Зеленского встретиться лично".

Также главный представитель ЕС подчеркнула, что Евросоюз не отказался от планов ввести против России дополнительные санкции, если она не примет решение о прекращении огня.

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"Мы можем подтвердить, что при отсутствии прекращения огня, на что указывали некоторые лидеры, вице-президент (Еврокомиссии) Каллас и сама президент фон дер Ляйен, мы действительно рассматриваем возможность введения дальнейших санкций", – сказала она.

Напомним:

  • Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил Зеленскому, что готов принять прямые переговоры Украины с РФ.
  • Путин заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.
  • В свою очередь Зеленский сказал, что готов лично говорить с правителем РФ в четверг в Стамбуле, а после того американский президент заявил, что не исключает визита в Турцию 15 мая.
  • По данным СМИ, европейские лидеры готовы подождать до возможной встречи Зеленского с Путиным в Турции, прежде чем давить на США с целью объявления новых санкций.

РосcияЕСПутинУкраина
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