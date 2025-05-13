Укроборонпром пропонує українцям за кордоном роботу на Батьківщині

Укроборонпром розпочав у Польщі програму "Повернення українців", яка має за мету надати можливість співвітчизникам повернутись з-за кордону та працевлаштуватись на підприємства товариства.

Джерело: пресслужба компанії

Деталі: Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення чимало українців покинули країну та намагаються знайти себе за її кордонами. Далеко не завжди ці пошуки завершуються успішно. Серед таких людей є ті, в яких є досвід і знання, що мають попит на оборонних підприємствах.

Реклама:

Тому Укроборонпром започаткував програму "Повернення українців", яка дає вимушеним переселенцям нагоду отримати престижну та стабільну роботу на Батьківщині, мати соціальний захист, а також перспективи для розвитку та зростання.

Наразі зустрічі та співбесіди з українськими переселенцями відбуваються у представництві АТ "УОП" у Польщі. Надалі співбесіди можна буде проводити також в режимі онлайн, вказано в повідомленні.