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Укроборонпром пропонує українцям за кордоном роботу на Батьківщині

Валентина РоманенкоВівторок, 13 травня 2025, 16:33

Укроборонпром розпочав у Польщі програму "Повернення українців", яка має за мету надати можливість співвітчизникам повернутись з-за кордону та працевлаштуватись на підприємства товариства.

Джерело: пресслужба компанії

Деталі: Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення чимало українців покинули країну та намагаються знайти себе за її кордонами. Далеко не завжди ці пошуки завершуються успішно. Серед таких людей є ті, в яких є досвід і знання, що мають попит на оборонних підприємствах.

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Тому Укроборонпром започаткував програму "Повернення українців", яка дає вимушеним переселенцям нагоду отримати престижну та стабільну роботу на Батьківщині, мати соціальний захист, а також перспективи для розвитку та зростання.

Наразі зустрічі та співбесіди з українськими переселенцями відбуваються у представництві АТ "УОП" у Польщі. Надалі співбесіди можна буде проводити також в режимі онлайн, вказано в повідомленні.

Укроборонпром
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