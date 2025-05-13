Укроборонпром предлагает украинцам за рубежом работу на Родине

Укроборонпром начал в Польше программу "Возвращение украинцев", которая имеет целью предоставить возможность соотечественникам вернуться из-за границы и трудоустроиться на предприятия общества.

Источник: пресс-служба компании

Детали: Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения немало украинцев покинули страну и пытаются найти себя за ее пределами. Далеко не всегда эти поиски завершаются успешно. Среди таких людей есть те, у которых есть опыт и знания, востребованные на оборонных предприятиях.

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Поэтому Укроборонпром начал программу "Возвращение украинцев", которая дает вынужденным переселенцам возможность получить престижную и стабильную работу на Родине, иметь социальную защиту, а также перспективы для развития и роста.

Сейчас встречи и собеседования с украинскими переселенцами происходят в представительстве АО "УОП" в Польше. В дальнейшем собеседования можно будет проводить также в режиме онлайн, указано в сообщении.