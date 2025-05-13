Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Укроборонпром предлагает украинцам за рубежом работу на Родине

Валентина РоманенкоВторник, 13 мая 2025, 16:33

Укроборонпром начал в Польше программу "Возвращение украинцев", которая имеет целью предоставить возможность соотечественникам вернуться из-за границы и трудоустроиться на предприятия общества.

Источник: пресс-служба компании

Детали: Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения немало украинцев покинули страну и пытаются найти себя за ее пределами. Далеко не всегда эти поиски завершаются успешно. Среди таких людей есть те, у которых есть опыт и знания, востребованные на оборонных предприятиях.

Реклама:

Поэтому Укроборонпром начал программу "Возвращение украинцев", которая дает вынужденным переселенцам возможность получить престижную и стабильную работу на Родине, иметь социальную защиту, а также перспективы для развития и роста.

Сейчас встречи и собеседования с украинскими переселенцами происходят в представительстве АО "УОП" в Польше. В дальнейшем собеседования можно будет проводить также в режиме онлайн, указано в сообщении.

Укроборонпром
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Терехов заявил, что харьковчанин, которого ударил в живот представитель ТЦК, является школьным учителем
Застройщик Никонов отрицает причастность к квартирам Комарницких
На переговоры в Стамбул от США поедут Уиткофф и Келлог - СМИ
На Закарпатье разоблачили колл-центр, который обманул европейцев на миллионы
Французского актера и любителя Путина признали виновным в сексуальном насилии
Выгоды не будет еще 10 лет: FT раскрыло реальные перспективы соглашения о недрах с США
Все новости...
Укроборонпром
Маск обвинил в преступлениях соратника Януковича "чиновника Минобороны Зеленского"
"Укроборонпром" подписал меморандум с датскими оружейниками Weibel Scientific
СБУ и НАБУ разоблачили экс-чиновника "Укроборонпрома" на хищении 107 миллионов
Последние новости
16:34
В ЕС заверили, что не собираются импортировать российские газ и нефть
16:33
Укроборонпром предлагает украинцам за рубежом работу на Родине
16:24
Китайский юань достиг полугодового максимума после сделки с США
16:11
В Тернопольской области 72-летний мужчина получил свой первый украинский паспорт
16:01
Терехов заявил, что харьковчанин, которого ударил в живот представитель ТЦК, является школьным учителем
15:55
Застройщик Никонов отрицает причастность к квартирам Комарницких
15:45
"Некоторые стоят в очереди более суток": на границе с Польшей застряли бензовозы из-за протестов
15:42
ГУР показало, как использует ракеты С-200 для ударов по оккупантам
15:36
На переговоры в Стамбул от США поедут Уиткофф и Келлог - СМИ
15:28
В Сумской области разоблачили мужчин, которые охотились на краснокнижных сурков с помощью ловушек
Все новости...
Реклама:
Реклама: