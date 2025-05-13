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В ЄС запевнили, що не збираються імпортувати російські газ і нафту

Ірина Кутєлєва, Євген КізіловВівторок, 13 травня 2025, 16:34
В ЄС запевнили, що не збираються імпортувати російські газ і нафту
фото: Valentine Zeler / European Union

У Євросоюзі наголосили, що не планують імпортувати "жодної молекули" російських газу чи нафти.

Джерело: єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен у Варшаві перед початком неформальної зустрічі європейських міністрів енергетики, його цитують "Укрінформ" і "Європейська правда"

Деталі: Йоргенсен наголосив, що ЄС не дозволить Росії перетворювати енергоносії на зброю та використовувати їх як інструмент шантажу.

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"Саме тому ми вирішили завершити імпорт російської енергії. Це надзвичайно важливо для нашої власної безпеки, а також для нашої солідарності з Україною. Це те, що на порядку денному", – сказав єврокомісар.

Відповідаючи на запитання щодо ставлення до контактів між США і Росією в контексті завершення війни в Україні та щодо припущень про ймовірність поновлення імпорту в Європу російського газу, він наголосив, що ані зараз, ані у майбутньому ЄС не має наміру імпортувати "жодної молекули" російських енергоносіїв.

"Це дуже чіткий сигнал від нас. Ми не хочемо імпортувати жодної молекули у майбутньому...Європейський Союз дуже чіткий у цьому – ми не хочемо енергії з Росії в майбутньому. Ми не хочемо її зараз, і ми не матимемо такого бажання після (досягнення) миру", – наголосив Йоргенсен.

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У вівторок, 6 травня, Єврокомісія презентувала дорожню карту повного припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року, а також мінімізації імпорту російської нафти.

Водночас Угорщина і Словаччина досі покладаються на трубопровідні російський газ і нафту як основне джерело.

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що дорожня карта Єврокомісії в її поточному вигляді є неприпустимою для уряду Словаччини.

З ним погодився його угорський колега Віктор Орбан, який заявив, що "пропозиція президентки Урсули фон дер Ляєн призведе до банкрутства Європи та покладе нестерпний тягар на сім'ї Центральної Європи".

Про те, як обривала енергетичні зв’язки з РФ Польща, читайте у статті Курс на енергетичну незалежність: як Польща відмовилась від російського газу.

ЄСРосіягазнафта
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