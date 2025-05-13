Мерц: ЄС чекає на згоду Путіна щодо перемир'я, інакше – жорсткі санкції

Європейський Союз готовий посилити санкції проти Росії, якщо цього тижня не побачить прогресу в переговорах про припинення війни в Україні.

Джерело: заяву Мерца у вівторок наводить агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Мерц виступав на пресконференції зі своїм грецьким колегою Кіріакосом Міцотакісом, під час якої він торкнувся теми мирного врегулювання в Україні.

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"Ми чекаємо на згоду Путіна і погоджуємося, що якщо цього тижня не буде реального прогресу, ми хочемо спільно на європейському рівні працювати над значним посиленням санкцій", – заявив Мерц.

"Ми розглянемо інші сфери, такі як енергетичний сектор, а також фінансовий ринок", – додав він.

Мерц зазначив, що лідери ЄС домовилися з президентом України Володимиром Зеленським, що він може взяти участь у переговорах з Росією в Стамбулі цього тижня за умови, що РФ припинить бомбардування цивільного населення в Україні.

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Висловивши повагу до готовності Зеленського піти на компроміс, якщо це допоможе досягти перемир'я, Мерц додав: "Я вважаю, що подальші компроміси та поступки вже не є розумними".

Нагадаємо, Німеччина, Франція, Велика Британія та Польща в суботу закликали Росію до 30-денного перемир'я, починаючи з понеділка. У разі незгоди РФ зупинити вогонь 12 травня вони пригрозили новими жорсткими санкціями.

В уряді Німеччини заявляли, що якщо до кінця понеділка в Україні не буде встановлене перемир'я, тоді Берлін спільно з європейськими партнерами розпочне процес підготовки нових санкцій проти РФ.

Утім, 13 травня стало відомо, що європейські лідери готові почекати до можливої зустрічі президента України з очільником Кремля у Туреччині, перш ніж переходити до нових санкцій.