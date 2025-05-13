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Мерц: ЕС ждет согласия Путина на перемирие, иначе - жесткие санкции

Кристина Бондарева, Евгений КизиловВторник, 13 мая 2025, 17:26
Мерц: ЕС ждет согласия Путина на перемирие, иначе - жесткие санкции
фото: Getty Images

Европейский Союз готов ужесточить санкции против России, если на этой неделе не увидит прогресса в переговорах о прекращении войны в Украине.

Источник: заявление Мерца во вторник приводит агентство Reuters, сообщает "Европейская правда"

Детали: Мерц выступал на пресс-конференции со своим греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом, во время которой он затронул тему мирного урегулирования в Украине.

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"Мы ждем согласия Путина и соглашаемся, что если на этой неделе не будет реального прогресса, мы хотим совместно на европейском уровне работать над значительным усилением санкций", – заявил Мерц.

"Мы рассмотрим другие сферы, такие как энергетический сектор, а также финансовый рынок", – добавил он.

Мерц отметил, что лидеры ЕС договорились с президентом Украины Владимиром Зеленским, что он может принять участие в переговорах с Россией в Стамбуле на этой неделе при условии, что РФ прекратит бомбардировки гражданского населения в Украине.

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Выразив уважение к готовности Зеленского пойти на компромисс, если это поможет достичь перемирия, Мерц добавил: "Я считаю, что дальнейшие компромиссы и уступки уже не являются разумными".

Напомним, Германия, Франция, Великобритания и Польша в субботу призвали Россию к 30-дневному перемирию, начиная с понедельника. В случае несогласия РФ остановить огонь 12 мая они пригрозили новыми жесткими санкциями.

В правительстве Германии заявляли, что если до конца понедельника в Украине не будет установлено перемирие, тогда Берлин совместно с европейскими партнерами начнет процесс подготовки новых санкций против РФ.

Впрочем, 13 мая стало известно, что европейские лидеры готовы подождать до возможной встречи президента Украины с главой Кремля в Турции, прежде чем переходить к новым санкциям.

МерцПутинперемириесанкции
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