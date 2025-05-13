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ЄС планує продовжити тиск на Росію 18-м пакетом санкцій

Тетяна Висоцька, Євген КізіловВівторок, 13 травня 2025, 18:10
ЄС планує продовжити тиск на Росію 18-м пакетом санкцій
фото: Getty Images

Європейський Союз має намір після 17-го пакету санкцій проти РФ розпочати роботу над 18-м.

Джерело: про це, відповідаючи на запитання "Європейської правди" на пресконференції після засідання Ради ЄС з економіки та фінансів у Брюсселі, заявив віцепрезидент Єврокомісії, єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс

Деталі: Домбровскіс наголосив, що Єврокомісія планує продовжувати запроваджувати нові санкції проти Росії, зокрема, після 17-го пакета буде підготований 18-й пакет санкцій.

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"З боку Єврокомісії ми, безумовно, готові продовжувати чинити тиск на Росію, в тому числі працюючи над новими санкціями", – заявив Валдіс Домбровскіс, відповідаючи на питання, чи буде ЄС готувати 18-й пакет санкцій.

Говорячи щодо можливих сфер посилення санкційного тиску на РФ з боку Євросоюзу, єврокомісар нагадав, що "основним джерелом доходів Росії є експорт викопного палива".

"Це та сфера, на якій слід зосередитися. Ми вже давно заборонили імпорт російського вугілля. Разом з партнерами по G7 ми можемо встановити верхню межу ціни на російську нафту, а також працювати проти того, щоб Росія обходила цю межу за допомогою тіньового флоту. Ми також, як Європейська комісія, представили стратегію для Європи щодо поетапного припинення поставок російського природного газу, таким чином позбавляючи Росію цього доходу", – розповів він.

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Тим не менш, він зауважив, що "в той час як ЄС поступово відмовляється від російського викопного палива, Росія знаходить інших споживачів".

"Але варто відзначити, що ці споживачі платять значно менше, ніж раніше платили в Європі. Тому важливо, щоб ми продовжували чинити цей тиск", – заявив Валдіс Домбровскіс.

Міністр фінансів Польщі, яка зараз головує у ЄС, Анджей Доманський також наголосив, що "перспективи російської економіки дуже тісно пов'язані з експортом вуглеводнів". 

"Найефективніший спосіб зменшити потік доходів для російської військової машини – це обмеження експорту викопних енергоносіїв. На цьому був сфокусований і попередній пакет санкцій… і в цьому ж напрямку спрямована нещодавня ініціатива Єврокомісії щодо поетапного припинення постачання російського природного газу до ЄС", – розповів він. 

"Ми готові працювати над продовженням тиску на Росію-агресора, як з точки зору запровадження нових санкцій, так і з точки зору сильнішої імплементації та боротьби з обходом існуючих санкцій", – додав Доманський.

Нагадаємо, що 6 травня представники ЄС розпочали обговорення 17-го пакета санкцій проти Росії, який зосереджується на військовій машині Росії, а також на так званому "тіньовому флоті" Москви.

Як стало відомо "ЄвроПравді", 17-й пакет санкцій проти Росії можуть ухвалити на Раді ЄС у закордонних справах 20 травня.

ЄСРосіясанкції
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