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ЕС планирует продолжить давление на Россию 18-м пакетом санкций

Татьяна Высоцкая, Евгений КизиловВторник, 13 мая 2025, 18:10
ЕС планирует продолжить давление на Россию 18-м пакетом санкций
фото: Getty Images

Европейский Союз намерен после 17-го пакета санкций против РФ начать работу над 18-м.

Источник: об этом, отвечая на вопрос "Европейской правды" на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по экономике и финансам в Брюсселе, заявил вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис

Детали: Домбровскис подчеркнул, что Еврокомиссия планирует продолжать вводить новые санкции против России, в частности, после 17-го пакета будет подготовлен 18-й пакет санкций.

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"Со стороны Еврокомиссии мы, безусловно, готовы продолжать оказывать давление на Россию, в том числе работая над новыми санкциями", – заявил Валдис Домбровскис, отвечая на вопрос, будет ли ЕС готовить 18-й пакет санкций.

Говоря о возможных сферах усиления санкционного давления на РФ со стороны Евросоюза, еврокомиссар напомнил, что "основным источником доходов России является экспорт ископаемого топлива".

"Это та сфера, на которой следует сосредоточиться. Мы уже давно запретили импорт российского угля. Вместе с партнерами по G7 мы можем установить верхний предел цены на российскую нефть, а также работать против того, чтобы Россия обходила этот предел с помощью теневого флота. Мы также, как Европейская комиссия, представили стратегию для Европы по поэтапному прекращению поставок российского природного газа, таким образом лишая Россию этого дохода", – рассказал он.

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Тем не менее, он заметил, что "в то время как ЕС постепенно отказывается от российского ископаемого топлива, Россия находит других потребителей".

"Но стоит отметить, что эти потребители платят значительно меньше, чем раньше платили в Европе. Поэтому важно, чтобы мы продолжали оказывать это давление", – заявил Валдис Домбровскис.

Министр финансов Польши, которая сейчас председательствует в ЕС, Анджей Доманский также отметил, что "перспективы российской экономики очень тесно связаны с экспортом углеводородов".

"Самый эффективный способ уменьшить поток доходов для российской военной машины – это ограничение экспорта ископаемых энергоносителей. На этом был сфокусирован и предыдущий пакет санкций... и в этом же направлении направлена недавняя инициатива Еврокомиссии по поэтапному прекращению поставок российского природного газа в ЕС", – рассказал он.

"Мы готовы работать над продолжением давления на Россию-агрессора, как с точки зрения введения новых санкций, так и с точки зрения более сильной имплементации и борьбы с обходом существующих санкций", – добавил Доманский.

Напомним, что 6 мая представители ЕС начали обсуждение 17-го пакета санкций против России, который сосредотачивается на военной машине России, а также на так называемом "теневом флоте" Москвы.

Как стало известно "ЕвроПравде", 17-й пакет санкций против России могут принять на Совете ЕС по иностранным делам 20 мая.

ЕСРосcиясанкции
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