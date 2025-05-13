Нацполіція ліквідовує наркоосередки у 15 регіонах України: затримали 66 осіб

Національна поліція викрила угруповання, яке виготовляло та постачало психотропні речовини у всі регіони України.

Джерело: Національна поліція України

Дослівно: "Станом на 17:30 поліцейські Департаменту боротьби з наркозлочинністю та слідчі Нацполіції у тісній взаємодії з УБН ГУНП в Чернігівській, Сумській, Житомирській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Львівській, Черкаській, Кіровоградській, Волинській, Миколаївській, Тернопільській, Хмельницькій Київській областей та міста Києва, слідчих Нацполіції у співпраці з Офісом Генпрокурора та СБУ, за силової підтримки спецпризначенців поліції, затримали 66 ділків на чолі з організатором".

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Деталі: За даними правоохоронців, фігуранти створили розгалужену мережу нарколабораторій та складів, у яких виготовляли, фасували та зберігали заборонені до обігу речовини.

Щомісячно спільники виготовляли понад 700 кг наркотиків, якими забезпечували "споживачів" із різних областей України. За цінами "чорного" ринку такий обсяг оцінюється в понад 300 мільйонів гривень.

Відомство звітує про ліквідацію 17 нарколабораторій та 15 складів із психотропною продукцією. Також правоохоронці вилучили 118 кілограм мефедрону, 160 літрів реакційних сумішей мефедрону (80 кг мефедрону), 156 кг альфа-PVP, понад 30 кілограм амфетаміну, 12 тонн прекурсорів.

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66 осіб затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі дії тривають.