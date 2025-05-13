Нацполиция ликвидирует наркоочаги в 15 регионах Украины: задержали 66 человек

Национальная полиция разоблачила группировку, которая изготавливала и поставляла психотропные вещества во все регионы Украины.

Источник: Национальная полиция Украины

Дословно: "По состоянию на 17:30 полицейские Департамента борьбы с наркопреступностью и следователи Нацполиции в тесном взаимодействии с УБН ГУНП в Черниговской, Сумской, Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Львовской, Черкасской, Кировоградской, Волынской, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой Киевской областей и города Киева, следователей Нацполиции в сотрудничестве с Офисом Генпрокурора и СБУ, при силовой поддержке спецназа полиции, задержали 66 дельцов во главе с организатором".

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Детали: По данным правоохранителей, фигуранты создали разветвленную сеть нарколабораторий и складов, в которых изготавливали, фасовали и хранили запрещенные к обороту вещества.

Ежемесячно сообщники изготавливали более 700 кг наркотиков, которыми обеспечивали "потребителей" из разных областей Украины. По ценам "черного" рынка такой объем оценивается в более 300 миллионов гривен.

Ведомство отчитывается о ликвидации 17 нарколабораторий и 15 складов с психотропной продукцией. Также правоохранители изъяли 118 килограмм мефедрона, 160 литров реакционных смесей мефедрона (80 кг мефедрона), 156 кг альфа-PVP, более 30 килограмм амфетамина, 12 тонн прекурсоров.

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66 человек задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.