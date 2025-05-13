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Зеленський планує приїхати на першу месу нового Папи Римського

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 13 травня 2025, 21:17

Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь в інавгураційній месі новообраного Папи Лева XIV у Ватикані в неділю, 18 травня, якщо вдасться здійснити візит.

Джерело: про це в інтервʼю Reuters сказав голова Офісу президента України Андрій Єрмак, пише "Європейська правда"

Деталі: Єрмак заявив, що президент України планує бути присутнім у Ватикані в неділю, "але ви знаєте, що до (неділі) у нас є інші дуже важливі зустрічі", маючи на увазі переговори в Туреччині цього тижня.

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"Звичайно, під час війни важко бути впевненим, але я знаю, що він буде радий бути в Римі в цей день", – додав він.

Глава ОП також сказав, що український президент готовий провести переговори з іншими світовими лідерами в "кулуарах" меси Папи Римського: "Це чудове місце для таких зустрічей. Зустріч із Трампом це підтвердила".

Він також згадав першу телефонну розмову Зеленського та Папи Лева XIV, зазначивши, що той "дуже тепло говорив про Україну" і пообіцяв "зробити все можливе для досягнення справедливого і тривалого миру".

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69-річний Роберт Прево був обраний Папою конклавом на другий день.

Новий Папа Римський вважається прихильником поміркованих поглядів у католицькій церкві і, ймовірно, збереже спадщину покійного Франциска.

У своїй недільній промові Лев XIV закликав до справедливого і міцного миру в Україні.

Папа РимськийЗеленськийВатикан
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