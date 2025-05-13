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Зеленский планирует приехать на первую мессу нового Папы Римского

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 13 мая 2025, 21:17

Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в инаугурационной мессе новоизбранного Папы Льва XIV в Ватикане в воскресенье, 18 мая, если удастся осуществить визит.

Источник: об этом в интервью Reuters сказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет "Европейская правда"

Детали: Ермак заявил, что президент Украины планирует присутствовать в Ватикане в воскресенье, "но вы знаете, что до (воскресенья) у нас есть другие очень важные встречи", имея в виду переговоры в Турции на этой неделе.

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"Конечно, во время войны трудно быть уверенным, но я знаю, что он будет рад быть в Риме в этот день", – добавил он.

Глава ОП также сказал, что украинский президент готов провести переговоры с другими мировыми лидерами в "кулуарах" мессы Папы Римского: "Это прекрасное место для таких встреч. Встреча с Трампом это подтвердила".

Он также вспомнил первый телефонный разговор Зеленского и Папы Льва XIV, отметив, что тот "очень тепло говорил об Украине" и пообещал "сделать все возможное для достижения справедливого и прочного мира".

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69-летний Роберт Прево был избран Папой конклавом на второй день.

Новый Папа Римский считается сторонником умеренных взглядов в католической церкви и, вероятно, сохранит наследие покойного Франциска.

В своей воскресной речи Лев XIV призвал к справедливому и прочному миру в Украине.

Папа РимскийЗеленскийВатикан
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