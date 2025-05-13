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Україна і США підписали ще дві додаткові угоди до "угоди про надра"

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 13 травня 2025, 21:34
Україна і США підписали ще дві додаткові угоди до угоди про надра
Фото - getty images

Україна підписала дві комерційні угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США щодо розвитку ратифікованої раніше угоди про створення українсько-американського інвестиційного фонду.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар Міністерства економіки України Forbes Ukraine

Деталі: Додаткові угоди з боку України підписував директор Агенції з питань підтримки державно-приватного партнерства при Міністерстві економіки Ніко Гачечиладзе.

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Йдеться про угоду щодо обмеженого партнерства та угоду про Limited Liability Company – ТОВ, яке виступатиме генеральним партнером у фонді.

Умови угод у Мінекономіки не розкривають.

Нагадаємо, Верховна рада 8 травня проголосувала за ратифікацію так званої "угоди про надра" зі США та створення українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон 12 травня.

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Віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко говорила, що американсько-український інвестиційний фонд відбудови запрацює протягом тижнів після ратифікації угоди.

Детальніше у статті: Копалини в обмін на зброю. Що увійшло в угоду України зі США та які ризики лишаються.

СШАпереговори
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