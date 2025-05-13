Украина и США подписали еще два дополнительных соглашения к «соглашению о недрах»

Украина подписала два коммерческих соглашения с Международной финансовой корпорацией развития США по развитию ратифицированного ранее соглашения о создании украинско-американского инвестиционного фонда.

Источник: как пишет "Европейская правда", об этом Министерство экономики Украины сообщило в комментарии Forbes Ukraine

Детали: Дополнительные соглашения со стороны Украины подписывал директор Агентства по вопросам поддержки государственно-частного партнерства при Министерстве экономики Нико Гачечиладзе.

Реклама:

Речь идет о соглашении об ограниченном партнерстве и соглашении о Limited Liability Company – ООО, которое будет выступать генеральным партнером в фонде.

Условия соглашений в Минэкономики не раскрывают.

Напомним, Верховная Рада 8 мая проголосовала за ратификацию так называемого "соглашения о недрах" с США и создание украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон 12 мая.

РЕКЛАМА:

Вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко говорила, что американо-украинский инвестиционный фонд восстановления заработает в течение недель после ратификации соглашения.

Подробнее в статье: Полезные ископаемые в обмен на оружие. Что вошло в соглашение Украины с США и какие риски остаются.