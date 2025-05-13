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Армія Ізраїлю завдала удару по командному центру ХАМАС в Секторі Газа

Тетяна ОлійникВівторок, 13 травня 2025, 23:26
Армія Ізраїлю завдала удару по командному центру ХАМАС в Секторі Газа
фото ілюстративне - getty images

Армія оборони Ізраїля повідомила, що завдала удару по командному центру ХАМАС під лікарнею в Секторі Газа. За даними ЗМІ, ціллю був один із лідерів – Мохаммед Сінвар.

Джерело: "The Times of Israel"

Деталі: Ізраїльська армія завдала точкового удару по терористах ХАМАС у командному пункті угруповання, розташованому під Європейською лікарнею у Хан-Юнісі, на півдні Сектору Газа.

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У ЦАХАЛ звинуватили ХАМАС у використанні мирних жителів, а також лікарень сектора Гази для "терористичної діяльності". У ЦАХАЛ заявили, що зробили "численні кроки для зниження ризику заподіяння шкоди цивільному населенню і цивільній інфраструктурі".

За даними джерел "The Times of Israel", метою удару в Хан-Юнісі був один із лідерів ХАМАС Мохаммед Сінвар. ЦАХАЛ цієї інформації не коментував. Доля Сінвара невідома.

ІзраїльХАМАС
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