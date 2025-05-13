Армия Израиля нанесла удар по командному центру ХАМАС в Секторе Газа

Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удар по командному центру ХАМАС под больницей в Секторе Газа. По данным СМИ, целью был один из лидеров - Мохаммед Синвар.

Источник: "The Times of Israel"

Детали: Израильская армия нанесла точечный удар по террористам ХАМАС в командном пункте группировки, расположенном под Европейской больницей в Хан-Юнисе, на юге Сектора Газа.

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В ЦАХАЛ обвинили ХАМАС в использовании мирных жителей, а также больниц сектора Газа для "террористической деятельности". В ЦАХАЛ заявили, что предприняли "многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданскому населению и гражданской инфраструктуре".

По данным источников "The Times of Israel", целью удара в Хан-Юнисе был один из лидеров ХАМАС Мохаммед Синвар. ЦАХАЛ эту информацию не комментировал. Судьба Синвара неизвестна.