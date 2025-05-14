Зеленський планує говорити з Путіним про припинення вогню та обмін полонених
Президент Володимир Зеленський розповів, що у разі зустрічі із правителем РФ Володимиром Путіним буде говорити про повне припинення вогню та обмін всіх полонених.
Джерело: Зеленський в інтерв'ю Liberation
Пряма мова: "Якщо я зустрінуся з ним, ми повинні вийти з політичною перемогою - припиненням вогню, обміном всіх полонених на всіх полонених або чимось подібним".
Деталі: За його словами, "росіяни не будуть довіряти" українцям і українці "не будуть довіряти росіянам". Він вважає, що лише зовнішні посередники можуть гарантувати дотримання будь-яких домовленостей.
Зеленський наполягає на необхідності надійного, збалансованого посередництва, яке б поважалося обома сторонами. Зокрема, він згадує США як можливого гаранта механізму контролю і вважає, що присутність президента США Дональда Трампа може заохотити російського правителя приїхати: "Якщо Путін не приїде, це виглядатиме для нього як повна поразка".
Він закликає до нових жорстких санкцій проти Росії, зокрема, з боку США та Європейського Союзу.
Щодо можливої тривалості конфлікту, Зеленський відповів: "Ніхто не знає, як довго він триватиме. Але не десять років. Україна не витримає... Це дорого коштує для всіх, і не тільки для друзів, але й для ворогів".
- Зеленський повідомив, що у четвер має заплановану зустріч з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі, однак якщо очільник Кремля погодиться прилетіти у Стамбул, то він та Ердоган прилетять до нього.
- Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Кіт Келлог відправляться в Стамбул, де у четвер можуть відбутись переговори між Україною та РФ.
- Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що якщо Путін відмовиться приїхати у Туреччину, це стане останнім сигналом про небажання Росії закінчувати війну.
- Водночас у Кремлі заявили, що російська сторона продовжує підготовку до переговорів у Стамбулі 15 травня і інших коментарів не дає.