Зеленський планує говорити з Путіним про припинення вогню та обмін полонених

Президент Володимир Зеленський розповів, що у разі зустрічі із правителем РФ Володимиром Путіним буде говорити про повне припинення вогню та обмін всіх полонених.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Liberation

Пряма мова: "Якщо я зустрінуся з ним, ми повинні вийти з політичною перемогою - припиненням вогню, обміном всіх полонених на всіх полонених або чимось подібним".

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Деталі: За його словами, "росіяни не будуть довіряти" українцям і українці "не будуть довіряти росіянам". Він вважає, що лише зовнішні посередники можуть гарантувати дотримання будь-яких домовленостей.

Зеленський наполягає на необхідності надійного, збалансованого посередництва, яке б поважалося обома сторонами. Зокрема, він згадує США як можливого гаранта механізму контролю і вважає, що присутність президента США Дональда Трампа може заохотити російського правителя приїхати: "Якщо Путін не приїде, це виглядатиме для нього як повна поразка".

Він закликає до нових жорстких санкцій проти Росії, зокрема, з боку США та Європейського Союзу.

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Щодо можливої тривалості конфлікту, Зеленський відповів: "Ніхто не знає, як довго він триватиме. Але не десять років. Україна не витримає... Це дорого коштує для всіх, і не тільки для друзів, але й для ворогів".

Що передувало: