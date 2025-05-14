Зеленский планирует говорить с Путиным о прекращении огня и обмене пленных

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в случае встречи с правителем РФ Владимиром Путиным будет говорить о полном прекращении огня и обмене всех пленных.

Источник: Зеленский в интервью Liberation

Прямая речь: "Если я встречусь с ним, мы должны выйти с политической победой - прекращением огня, обменом всех пленных на всех пленных или чем-то подобным".

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Детали: По его словам, "русские не будут доверять" украинцам и украинцы "не будут доверять россиянам". Он считает, что только внешние посредники могут гарантировать соблюдение любых договоренностей.

Зеленский настаивает на необходимости надежного, сбалансированного посредничества, которое бы уважалось обеими сторонами. В частности, он упоминает США как возможного гаранта механизма контроля и считает, что присутствие президента США Дональда Трампа может поощрить российского правителя приехать: "Если Путин не приедет, это будет выглядеть для него как полное поражение".

Он призывает к новым жестким санкциям против России, в частности, со стороны США и Европейского Союза.

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Относительно возможной продолжительности конфликта, Зеленский ответил: "Никто не знает, как долго он продлится. Но не десять лет. Украина не выдержит... Это дорого стоит для всех, и не только для друзей, но и для врагов".

Что предшествовало: