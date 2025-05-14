Зеленский планирует говорить с Путиным о прекращении огня и обмене пленных
Президент Владимир Зеленский рассказал, что в случае встречи с правителем РФ Владимиром Путиным будет говорить о полном прекращении огня и обмене всех пленных.
Источник: Зеленский в интервью Liberation
Прямая речь: "Если я встречусь с ним, мы должны выйти с политической победой - прекращением огня, обменом всех пленных на всех пленных или чем-то подобным".
Детали: По его словам, "русские не будут доверять" украинцам и украинцы "не будут доверять россиянам". Он считает, что только внешние посредники могут гарантировать соблюдение любых договоренностей.
Зеленский настаивает на необходимости надежного, сбалансированного посредничества, которое бы уважалось обеими сторонами. В частности, он упоминает США как возможного гаранта механизма контроля и считает, что присутствие президента США Дональда Трампа может поощрить российского правителя приехать: "Если Путин не приедет, это будет выглядеть для него как полное поражение".
Он призывает к новым жестким санкциям против России, в частности, со стороны США и Европейского Союза.
Относительно возможной продолжительности конфликта, Зеленский ответил: "Никто не знает, как долго он продлится. Но не десять лет. Украина не выдержит... Это дорого стоит для всех, и не только для друзей, но и для врагов".
Что предшествовало:
- Зеленский сообщил, что в четверг у него запланирована встреча с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, однако если глава Кремля согласится прилететь в Стамбул, то он и Эрдоган прилетят к нему.
- Спецпосланцы президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул, где в четверг могут состояться переговоры между Украиной и РФ.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что если Путин откажется приехать в Турцию, это станет последним сигналом о нежелании России заканчивать войну.
- В то же время в Кремле заявили, что российская сторона продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле 15 мая и других комментариев не дает.