ЗСУ за добу відмінусували 1 240 окупантів
Середа, 14 травня 2025, 07:39
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу знешкодили 1 240 загарбників та 275 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 14.05.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 969 370 (+1 240) осіб,
- танків – 10 804 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 22 501 (+14) од,
- артилерійських систем – 27 827 (+47) од,
- РСЗВ – 1 382 (+1) од,
- засобів ППО – 1 165 (+3) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35 860 (+82) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48 382 (+126) од.
Дані уточнюються.