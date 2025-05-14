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ЗСУ за добу відмінусували 1 240 окупантів

Ірина БалачукСереда, 14 травня 2025, 07:39
ЗСУ за добу відмінусували 1 240 окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу знешкодили 1 240 загарбників та 275 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 14.05.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 969 370 (+1 240) осіб,
  • танків – 10 804 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 22 501 (+14) од,
  • артилерійських систем – 27 827 (+47) од,
  • РСЗВ – 1 382 (+1) од,
  • засобів ППО – 1 165 (+3) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35 860 (+82) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 48 382 (+126) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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