ВСУ за сутки отминусовали 1 240 оккупантов
Среда, 14 мая 2025, 07:39
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 240 захватчиков и 275 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 14.05.25 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 969 370 (+1 240) человек,
- танков – 10 804 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 22 501 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 27 827 (+47) ед,
- РСЗО – 1 382 (+1) ед,
- средств ПВО – 1 165 (+3) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 35 860 (+82) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 48 382 (+126) ед.
Данные уточняются.