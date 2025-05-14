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ВСУ за сутки отминусовали 1 240 оккупантов

Ирина БалачукСреда, 14 мая 2025, 07:39
ВСУ за сутки отминусовали 1 240 оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 240 захватчиков и 275 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 14.05.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 969 370 (+1 240) человек,
  • танков – 10 804 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 501 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 27 827 (+47) ед,
  • РСЗО – 1 382 (+1) ед,
  • средств ПВО – 1 165 (+3) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 35 860 (+82) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 48 382 (+126) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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