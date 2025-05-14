У Києві невідомий влаштував стрілянину у готелі, його затримали
Середа, 14 травня 2025, 08:32
У середу вранці в одному з готелів Святошинського району Києва невідомий вчинив стрілянину, зловмисника затримали, ніхто не постраждав.
Джерело: поліція Києва у Telegram
Дослівно: "Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції сьогодні близько 7:30. На місце події було негайно скеровано наряди поліції та введено спеціальну поліцейську операцію".
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Деталі: Повідомляється, що у результаті проведених заходів поліцейські затримали зловмисника, серед громадян ніхто не постраждав.
Поліцейські продовжують працювати на місці події, всі обставини зʼясовуються.