У Києві невідомий влаштував стрілянину у готелі, його затримали

У середу вранці в одному з готелів Святошинського району Києва невідомий вчинив стрілянину, зловмисника затримали, ніхто не постраждав.

Джерело: поліція Києва у Telegram

Дослівно: "Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції сьогодні близько 7:30. На місце події було негайно скеровано наряди поліції та введено спеціальну поліцейську операцію".

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Деталі: Повідомляється, що у результаті проведених заходів поліцейські затримали зловмисника, серед громадян ніхто не постраждав.

Поліцейські продовжують працювати на місці події, всі обставини зʼясовуються.