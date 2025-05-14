В Киеве неизвестный устроил стрельбу в гостинице, его задержали

В среду утром в одном из отелей Святошинского района Киева неизвестный открыл стрельбу, злоумышленника задержали, никто не пострадал.

Источник: полиция Киева в Telegram

Дословно: "Сообщение о стрельбе поступило в полицию сегодня около 7:30. На место происшествия были немедленно направлены наряды полиции и введена специальная полицейская операция".

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Детали: Сообщается, что в результате проведенных мероприятий полицейские задержали злоумышленника, среди граждан никто не пострадал.

Полицейские продолжают работать на месте происшествия, все обстоятельства выясняются.