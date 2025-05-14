ЗМІ: В Європі затримали українців, підозрюваних у підготовці вибухових атак на замовлення РФ
Німецькі правоохоронці викрили групу, яка планувала відправляти вибухові посилки в рамках диверсійної операції, що нібито координувалася з Росії, повідомляє Spiegel. За даними джерел, йдеться про громадян України.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel
Деталі: Минулими вихідними та у вівторок за розпорядженням федеральної прокуратури затримали трьох осіб, яких підозрюють у підготовці відправлення "вибухових" посилок на замовлення з Москви.
Двох осіб затримали вихідними, третього – у вівторок. Арешти відбулися у Констанці, Кельні та на території Швейцарії.
Підозрюваними є українці Владислав Т., Данило Б. і Євген Б., їм висувають звинувачення в "агентурній діяльності з метою диверсії". Вони нібито погодились скоїти "підпал з обтяжуючими обставинами" і влаштувати вибух вибухових пристроїв на замовлення російських спецслужб.
Слідчі вважають, що підозрювані вже почали приготування до виконання замовлення, відправивши тестові посилки з GPS-трекерами на адреси в Україні. Євген нібито купив трекери у Швейцарії та відправив Данилу у Констанц, а той повіз їх до Кельна, звідки Владислав організував поштове відправлення в Україну – щоб зрозуміти, яким шляхом рухаються посилки.
Втім, як зазначають, слідство ще на дуже ранньому етапі.
Нагадаємо:
- Раніше німецькі ЗМІ дізнались, що європейські слідчі, залучені до розслідування минулих інцидентів з "вибуховими посилками", вважають, що їх підлаштували російські спецслужби, а серед завербованих виконавців є українці.
- Перед цим схожі деталі дізналося агентство Reuters – у матеріалі йдеться, що російські спецслужби причетні до низки вибухів посилок у країнах Європи, а серед завербованих виконавців були українці.