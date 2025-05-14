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ЗМІ: В Європі затримали українців, підозрюваних у підготовці вибухових атак на замовлення РФ

Марія Ємець, Анастасія ПроцСереда, 14 травня 2025, 12:32
ЗМІ: В Європі затримали українців, підозрюваних у підготовці вибухових атак на замовлення РФ
Ілюстративне фото: Getty Images

Німецькі правоохоронці викрили групу, яка планувала відправляти вибухові посилки в рамках диверсійної операції, що нібито координувалася з Росії, повідомляє Spiegel. За даними джерел, йдеться про громадян України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Деталі: Минулими вихідними та у вівторок за розпорядженням федеральної прокуратури затримали трьох осіб, яких підозрюють у підготовці відправлення "вибухових" посилок на замовлення з Москви.

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Двох осіб затримали вихідними, третього – у вівторок. Арешти відбулися у Констанці, Кельні та на території Швейцарії.

Підозрюваними є українці Владислав Т., Данило Б. і Євген Б., їм висувають звинувачення в "агентурній діяльності з метою диверсії". Вони нібито погодились скоїти "підпал з обтяжуючими обставинами" і влаштувати вибух вибухових пристроїв на замовлення російських спецслужб. 

Слідчі вважають, що підозрювані вже почали приготування до виконання замовлення, відправивши тестові посилки з GPS-трекерами на адреси в Україні. Євген нібито купив трекери у Швейцарії та відправив Данилу у Констанц, а той повіз їх до Кельна, звідки Владислав організував поштове відправлення в Україну – щоб зрозуміти, яким шляхом рухаються посилки.

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Втім, як зазначають, слідство ще на дуже ранньому етапі. 

Нагадаємо:

  • Раніше німецькі ЗМІ дізнались, що європейські слідчі, залучені до розслідування минулих інцидентів з "вибуховими посилками", вважають, що їх підлаштували російські спецслужби, а серед завербованих виконавців є українці.
  • Перед цим схожі деталі дізналося агентство Reuters – у матеріалі йдеться, що російські спецслужби причетні до низки вибухів посилок у країнах Європи, а серед завербованих виконавців були українці.

НімеччинаШвейцарія
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