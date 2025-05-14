ЗМІ: В Європі затримали українців, підозрюваних у підготовці вибухових атак на замовлення РФ

Німецькі правоохоронці викрили групу, яка планувала відправляти вибухові посилки в рамках диверсійної операції, що нібито координувалася з Росії, повідомляє Spiegel. За даними джерел, йдеться про громадян України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Деталі: Минулими вихідними та у вівторок за розпорядженням федеральної прокуратури затримали трьох осіб, яких підозрюють у підготовці відправлення "вибухових" посилок на замовлення з Москви.

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Двох осіб затримали вихідними, третього – у вівторок. Арешти відбулися у Констанці, Кельні та на території Швейцарії.

Підозрюваними є українці Владислав Т., Данило Б. і Євген Б., їм висувають звинувачення в "агентурній діяльності з метою диверсії". Вони нібито погодились скоїти "підпал з обтяжуючими обставинами" і влаштувати вибух вибухових пристроїв на замовлення російських спецслужб.

Слідчі вважають, що підозрювані вже почали приготування до виконання замовлення, відправивши тестові посилки з GPS-трекерами на адреси в Україні. Євген нібито купив трекери у Швейцарії та відправив Данилу у Констанц, а той повіз їх до Кельна, звідки Владислав організував поштове відправлення в Україну – щоб зрозуміти, яким шляхом рухаються посилки.

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Втім, як зазначають, слідство ще на дуже ранньому етапі.

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