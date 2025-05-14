СМИ: В Европе задержали украинцев, подозреваемых в подготовке взрывных атак по заказу РФ

Немецкие правоохранители разоблачили группу, которая планировала отправлять взрывные посылки в рамках диверсионной операции, которая якобы координировалась из России, сообщает Spiegel. По данным источников, речь идет о гражданах Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: В минувшие выходные и во вторник по распоряжению федеральной прокуратуры задержали трех человек, которых подозревают в подготовке отправки "взрывных" посылок по заказу из Москвы.

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Двоих человек задержали в выходные, третьего – во вторник. Аресты произошли в Констанце, Кельне и на территории Швейцарии.

Подозреваемыми являются украинцы Владислав Т., Даниил Б. и Евгений Б., им предъявляют обвинения в "агентурной деятельности с целью диверсии". Они якобы согласились совершить "поджог с отягчающими обстоятельствами" и устроить взрыв взрывных устройств по заказу российских спецслужб.

Следователи считают, что подозреваемые уже начали подготовку к выполнению заказа, отправив тестовые посылки с GPS-трекерами по адресам в Украине. Евгений якобы купил трекеры в Швейцарии и отправил Даниилу в Констанц, а тот повез их в Кельн, откуда Владислав организовал почтовую отправку в Украину – чтобы понять, каким путем движутся посылки.

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Впрочем, как отмечают, следствие еще на очень ранней стадии.

Напомним: