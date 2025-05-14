Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: В Европе задержали украинцев, подозреваемых в подготовке взрывных атак по заказу РФ

Мария Емец, Анастасия ПроцСреда, 14 мая 2025, 12:32
СМИ: В Европе задержали украинцев, подозреваемых в подготовке взрывных атак по заказу РФ
Иллюстративное фото: Getty Images

Немецкие правоохранители разоблачили группу, которая планировала отправлять взрывные посылки в рамках диверсионной операции, которая якобы координировалась из России, сообщает Spiegel. По данным источников, речь идет о гражданах Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: В минувшие выходные и во вторник по распоряжению федеральной прокуратуры задержали трех человек, которых подозревают в подготовке отправки "взрывных" посылок по заказу из Москвы.

Реклама:

Двоих человек задержали в выходные, третьего – во вторник. Аресты произошли в Констанце, Кельне и на территории Швейцарии.

Подозреваемыми являются украинцы Владислав Т., Даниил Б. и Евгений Б., им предъявляют обвинения в "агентурной деятельности с целью диверсии". Они якобы согласились совершить "поджог с отягчающими обстоятельствами" и устроить взрыв взрывных устройств по заказу российских спецслужб.

Следователи считают, что подозреваемые уже начали подготовку к выполнению заказа, отправив тестовые посылки с GPS-трекерами по адресам в Украине. Евгений якобы купил трекеры в Швейцарии и отправил Даниилу в Констанц, а тот повез их в Кельн, откуда Владислав организовал почтовую отправку в Украину – чтобы понять, каким путем движутся посылки.

РЕКЛАМА:

Впрочем, как отмечают, следствие еще на очень ранней стадии.

Напомним:

  • Ранее немецкие СМИ узнали, что европейские следователи, привлеченные к расследованию прошлых инцидентов с "взрывными посылками", считают, что их подстроили российские спецслужбы, а среди завербованных исполнителей есть украинцы.
  • До этого подобные детали узнало агентство Reuters – в материале говорится, что российские спецслужбы причастны к ряду взрывов посылок в странах Европы, а среди завербованных исполнителей были украинцы.

ГерманияШвейцария
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
СМИ: В Европе задержали украинцев, подозреваемых в подготовке взрывных атак по заказу РФ
В Испании задержан экс-заместитель секретаря СНБО Гладковский
обновленоВ Киеве житель Хмельницкой области устроил стрельбу в гостинице, его задержали
инфографикаДоверие украинцев к Зеленскому выросло до 74% в первой половине мая – КМИС
После скандала с притязаниями Белоус уволился из Молодого театра
Президент Бразилии, который едет в Москву, пообещал подтолкнуть Путина к переговорам в Стамбуле
Все новости...
Германия
В Германии запретили ультраправую группу "Королевство Германия", у ключевых участников – обыски
Прекращение огня или санкции: в Кремле заявили Европе, что с РФ нельзя разговаривать "языком ультиматумов"
В Германии дали России время до конца суток согласиться на 30-дневное прекращение огня
Последние новости
14:07
Сикорский: Польша не планирует размещать своих военных в Украине
14:07
фото Россияне ударили по Купянску – убили мирного жителя
14:00
видеоИз Сумщины эвакуировали многодетную семью с шестидневным малышом
14:00
На Полтавщине СБУ разоблачила мужчину, который передавал РФ данные о военных госпиталях и ПВО
13:49
В Минэнерго рассказали, что делают для минимизации возможного дефицита электроэнергии
13:42
На Херсонщине 3 раненых за утро: двух россияне атаковали с дронов, еще одна подорвалась на мине 
13:35
Раненых уже вывозят роботы. Как наземные беспилотники спасают жизни военным
13:28
Шмыгаль: Правительство утвердило дорожные карты для открытия первого кластера на переговорах с ЕС
13:10
Запасы газа в украинских хранилищах упали до самого низкого уровня за 11 лет
13:00
НСЗУ приостановила оплаты 36 больницам, в которых пациентов могли не снабжать лекарствами
Все новости...
Реклама:
Реклама: