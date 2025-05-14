Дощ, гроза і мокрий сніг – прогноз погоди на 15-17 травня

Найближчими днями в Україні очікується дощова погода, подекуди з грозами, у Карпатах у четвер – дощ і мокрий сніг.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: 15 травня в Україні, крім півдня, дощі, подекуди з грозами, на заході сильні дощі, у Карпатах вдень – значний дощ та мокрий сніг. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 14-19°, у західних областях до +12°. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень в більшості областей пориви 15-20 м/с.

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У Києві в четвер дощі та грози, вночі 8-10° тепла, вдень до +18°, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

16 травня на півночі, в центрі та в Одеській області дощі, на решті території переважно без опадів. Вночі 3-9° тепла; вдень 14-19°, на сході та південному сході країни до 23°, у західних областях 8-13°. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

У столиці у п’ятницю дощ, вночі 5-7° тепла, вдень до +13°, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

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17 травня дощитиме по всій території країни, вночі від 3 до 10° тепла, вдень 14-19°, на сході та південному сході країни до 20°, у західних областях 12-14°.Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

У Києві в суботу невеликий дощ, вночі 5-7° тепла, вдень до +16°, вітер північний, 3-5 м/с.