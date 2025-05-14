Дождь, гроза и мокрый снег – прогноз погоды на 15-17 мая

В ближайшие дни в Украине ожидается дождливая погода, местами с грозами, в Карпатах в четверг – дождь и мокрый снег.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: 15 мая в Украине, кроме юга, дожди, местами с грозами, на западе сильные дожди, в Карпатах днем – значительный дождь и мокрый снег. Температура ночью 5-10° тепла, днем 14-19°, в западных областях до +12°. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

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В Киеве в четверг дожди и грозы, ночью 8-10° тепла, днем до +18°, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

16 мая на севере, в центре и в Одесской области дожди, на остальной территории преимущественно без осадков. Ночью 3-9° тепла; днем 14-19°, на востоке и юго-востоке страны до 23°, в западных областях 8-13°. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

В столице в пятницу дождь, ночью 5-7° тепла, днем до +13°, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

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17 мая будет дождливо по всей территории страны, ночью от 3 до 10° тепла, днем 14-19°, на востоке и юго-востоке страны до 20°, в западных областях 12-14°. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

В Киеве в субботу небольшой дождь, ночью 5-7° тепла, днем до +16°, ветер северный, 3-5 м/с.