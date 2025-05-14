Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дождь, гроза и мокрый снег – прогноз погоды на 15-17 мая

Ирина БалачукСреда, 14 мая 2025, 12:35
Дождь, гроза и мокрый снег – прогноз погоды на 15-17 мая
Фото иллюстративное с unsplash.com

В ближайшие дни в Украине ожидается дождливая погода, местами с грозами, в Карпатах в четверг – дождь и мокрый снег.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: 15 мая в Украине, кроме юга, дожди, местами с грозами, на западе сильные дожди, в Карпатах днем – значительный дождь и мокрый снег. Температура ночью 5-10° тепла, днем 14-19°, в западных областях до +12°. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

Реклама:

В Киеве в четверг дожди и грозы, ночью 8-10° тепла, днем до +18°, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

16 мая на севере, в центре и в Одесской области дожди, на остальной территории преимущественно без осадков. Ночью 3-9° тепла; днем 14-19°, на востоке и юго-востоке страны до 23°, в западных областях 8-13°. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

В столице в пятницу дождь, ночью 5-7° тепла, днем до +13°, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

РЕКЛАМА:

17 мая будет дождливо по всей территории страны, ночью от 3 до 10° тепла, днем 14-19°, на востоке и юго-востоке страны до 20°, в западных областях 12-14°. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

В Киеве в субботу небольшой дождь, ночью 5-7° тепла, днем до +16°, ветер северный, 3-5 м/с.

погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
СМИ: В Европе задержали украинцев, подозреваемых в подготовке взрывных атак по заказу РФ
В Испании задержан экс-заместитель секретаря СНБО Гладковский
обновленоВ Киеве житель Хмельницкой области устроил стрельбу в гостинице, его задержали
инфографикаДоверие украинцев к Зеленскому выросло до 74% в первой половине мая – КМИС
После скандала с притязаниями Белоус уволился из Молодого театра
Президент Бразилии, который едет в Москву, пообещал подтолкнуть Путина к переговорам в Стамбуле
Все новости...
погода
Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области
В Украине все еще будет дождливо, в Карпатах ожидают мокрый снег
В Украине пройдут дожди, местами ожидаются ночные заморозки на почве
Последние новости
15:09
Россияне нанесли удар по промышленному объекту в Сумах
15:08
Tesla возобновляет импорт китайских запчастей после торгового перемирия Трампа
15:00
В Раде запретили госпредателям усыновлять детей
14:56
Трамп не знает, прилетит ли Путин на переговоры в Турцию
14:55
футбол"Шахтер" отклонил первое предложение итальянского "Наполи" по Судакову
14:55
Военные готовят к фронту наземный дрон "Гном" с гранатометами и пулеметом
14:46
Ингулецкий ГОК простаивает десять месяцев: "Метинвест" назвал основную причину
14:32
КолонкаПочему увольнение Билоуса из Молодого театра не решает театральный кризис
14:07
Сикорский: Польша не планирует размещать своих военных в Украине
14:07
фото Россияне ударили по Купянску – убили мирного жителя
Все новости...
Реклама:
Реклама: