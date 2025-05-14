Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Викрили ділка, який обіцяв "бронь" в ДСНС від призову

Валентина РоманенкоСереда, 14 травня 2025, 12:47
Викрили ділка, який обіцяв бронь в ДСНС від призову
фото поліції

На Харківщині викрили "бізнесмена", який обіцяв допомогти військовозобов’язаному чоловіку за грошову винагороду отримати "бронювання" від призову на військову службу.

Джерело: Державна прикордонна служба, поліція Харківщини, Харківська обласна прокуратура

Деталі: У квітні 2025 року мешканець Харкова запропонував допомогу знайомому, який звернувся до нього через проблеми з уточненням персональних даних у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Реклама:

За даними правоохоронців, за незаконну послугу фіктивного працевлаштування до підрозділу ДСНС України в Харківській області 39 річний ділок планував отримати з громадянина України неправомірну вигоду в розмірі 9500 доларів США.

 
фото дпсу

Підозрюваного затримали.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, а також можливих "клієнтів" ділка, зазначають у ДПСУ.

ухилянтиХарківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ЗМІ: В Європі затримали українців, підозрюваних у підготовці вибухових атак на замовлення РФ
В Іспанії затримали ексзаступника секретаря РНБО Гладковського
оновленоУ Києві мешканець Хмельниччини влаштував стрілянину у готелі, його затримали
інфографікаДовіра українців до Зеленського зросла до 74% у першій половині травня – КМС
Після скандалу з домаганнями Білоус звільнився з Молодого театру
Президент Бразилії, який прямує до Москви, пообіцяв підштовхнути Путіна до переговорів у Стамбулі
Усі новини...
ухилянти
За сприяння втечі ухилянтів суд відправив прикордонника на 2 роки в дисбат
Зняття з військового обліку за фейковим діагнозом ВІЛ: у Дніпрі були нові обшуки й затримання
ДБР: Правоохоронець зі спільником за 5,5 тис. доларів показував стежки до Румунії
Останні новини
15:09
Росіяни завдали удару по промисловому об’єкту в Сумах 
15:08
Tesla відновлює імпорт китайських запчастин після торгового перемир’я Трампа
15:00
У Раді заборонили держзрадникам усиновлювати дітей
14:56
Трамп не знає, чи прилетить Путін на переговори до Туреччини
14:55
футбол"Шахтар" відхилив першу пропозицію італійського "Наполі" щодо Судакова
14:55
Військові готують до фронту наземний дрон "Гном" із гранатометами та кулеметом
14:46
Інгулецький ГЗК простоює десять місяців: "Метінвест" назвав основну причину
14:32
колонкаЧому звільнення Білоуса з Молодого театру не розв'язує театральну кризу
14:07
Сікорський: Польща не планує розміщати своїх військових в Україні
14:07
фото Росіяни вдарили по Куп’янську – убили мирного мешканця
Усі новини...
Реклама:
Реклама: