Викрили ділка, який обіцяв "бронь" в ДСНС від призову

На Харківщині викрили "бізнесмена", який обіцяв допомогти військовозобов’язаному чоловіку за грошову винагороду отримати "бронювання" від призову на військову службу.

Джерело: Державна прикордонна служба, поліція Харківщини, Харківська обласна прокуратура

Деталі: У квітні 2025 року мешканець Харкова запропонував допомогу знайомому, який звернувся до нього через проблеми з уточненням персональних даних у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

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За даними правоохоронців, за незаконну послугу фіктивного працевлаштування до підрозділу ДСНС України в Харківській області 39 річний ділок планував отримати з громадянина України неправомірну вигоду в розмірі 9500 доларів США.

фото дпсу

Підозрюваного затримали.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, а також можливих "клієнтів" ділка, зазначають у ДПСУ.