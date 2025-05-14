Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Разоблачили дельца, который обещал "бронь" в ГСЧС от призыва

Валентина РоманенкоСреда, 14 мая 2025, 12:47
Разоблачили дельца, который обещал бронь в ГСЧС от призыва
фото полиции

На Харьковщине разоблачили "бизнесмена", который обещал помочь военнообязанному мужчине за денежное вознаграждение получить "бронирование" от призыва на военную службу.

Источник: Государственная пограничная служба, полиция Харьковщины, Харьковская областная прокуратура

Детали: В апреле 2025 года житель Харькова предложил помощь знакомому, который обратился к нему из-за проблем с уточнением персональных данных в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Реклама:

По данным правоохранителей, за незаконную услугу фиктивного трудоустройства в подразделение ГСЧС Украины в Харьковской области 39 летний делец планировал получить с гражданина Украины неправомерную выгоду в размере 9500 долларов США.

 
фото гпсу

Подозреваемого задержали.

Сейчас устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению указанного преступления, а также возможных "клиентов" дельца, отмечают в ГПСУ.

уклонистыХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
СМИ: В Европе задержали украинцев, подозреваемых в подготовке взрывных атак по заказу РФ
В Испании задержан экс-заместитель секретаря СНБО Гладковский
обновленоВ Киеве житель Хмельницкой области устроил стрельбу в гостинице, его задержали
инфографикаДоверие украинцев к Зеленскому выросло до 74% в первой половине мая – КМИС
После скандала с притязаниями Белоус уволился из Молодого театра
Президент Бразилии, который едет в Москву, пообещал подтолкнуть Путина к переговорам в Стамбуле
Все новости...
уклонисты
За содействие побегу уклонистов суд отправил пограничника на 2 года в дисбат
Снятие с воинского учета по фейковому диагнозу ВИЧ: в Днепре были новые обыски и задержания
ГБР: Правоохранитель с сообщником за 5,5 тыс. долларов показывал тропы в Румынию
Последние новости
15:09
Россияне нанесли удар по промышленному объекту в Сумах
15:08
Tesla возобновляет импорт китайских запчастей после торгового перемирия Трампа
15:00
В Раде запретили госпредателям усыновлять детей
14:56
Трамп не знает, прилетит ли Путин на переговоры в Турцию
14:55
футбол"Шахтер" отклонил первое предложение итальянского "Наполи" по Судакову
14:55
Военные готовят к фронту наземный дрон "Гном" с гранатометами и пулеметом
14:46
Ингулецкий ГОК простаивает десять месяцев: "Метинвест" назвал основную причину
14:32
КолонкаПочему увольнение Билоуса из Молодого театра не решает театральный кризис
14:07
Сикорский: Польша не планирует размещать своих военных в Украине
14:07
фото Россияне ударили по Купянску – убили мирного жителя
Все новости...
Реклама:
Реклама: