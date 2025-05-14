Разоблачили дельца, который обещал "бронь" в ГСЧС от призыва
На Харьковщине разоблачили "бизнесмена", который обещал помочь военнообязанному мужчине за денежное вознаграждение получить "бронирование" от призыва на военную службу.
Источник: Государственная пограничная служба, полиция Харьковщины, Харьковская областная прокуратура
Детали: В апреле 2025 года житель Харькова предложил помощь знакомому, который обратился к нему из-за проблем с уточнением персональных данных в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.
По данным правоохранителей, за незаконную услугу фиктивного трудоустройства в подразделение ГСЧС Украины в Харьковской области 39 летний делец планировал получить с гражданина Украины неправомерную выгоду в размере 9500 долларов США.
Подозреваемого задержали.
Сейчас устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению указанного преступления, а также возможных "клиентов" дельца, отмечают в ГПСУ.