Разоблачили дельца, который обещал "бронь" в ГСЧС от призыва

На Харьковщине разоблачили "бизнесмена", который обещал помочь военнообязанному мужчине за денежное вознаграждение получить "бронирование" от призыва на военную службу.

Источник: Государственная пограничная служба, полиция Харьковщины, Харьковская областная прокуратура

Детали: В апреле 2025 года житель Харькова предложил помощь знакомому, который обратился к нему из-за проблем с уточнением персональных данных в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

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По данным правоохранителей, за незаконную услугу фиктивного трудоустройства в подразделение ГСЧС Украины в Харьковской области 39 летний делец планировал получить с гражданина Украины неправомерную выгоду в размере 9500 долларов США.

фото гпсу

Подозреваемого задержали.

Сейчас устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению указанного преступления, а также возможных "клиентов" дельца, отмечают в ГПСУ.