14-річна дівчинка випала з вікна школи у Києві
Середа, 14 травня 2025, 12:56
Поліція встановлює обставини надзвичайної події за участі неповнолітньої у школі Дніпровського району столиці.
Джерело: поліція Києва
Деталі: Попередньо відомо, що 14-річна школярка випала з вікна третього поверху. Із травмами її було госпіталізовано до медичного закладу.
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Зазначається, що наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські, які встановлюють усі деталі інциденту та спілкуються з адміністрацією учбового закладу.