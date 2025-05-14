14-річна дівчинка випала з вікна школи у Києві

Поліція встановлює обставини надзвичайної події за участі неповнолітньої у школі Дніпровського району столиці.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Попередньо відомо, що 14-річна школярка випала з вікна третього поверху. Із травмами її було госпіталізовано до медичного закладу.

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Зазначається, що наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські, які встановлюють усі деталі інциденту та спілкуються з адміністрацією учбового закладу.