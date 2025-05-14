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14-річна дівчинка випала з вікна школи у Києві

Валентина РоманенкоСереда, 14 травня 2025, 12:56
14-річна дівчинка випала з вікна школи у Києві
ілюстративне фото Нацполіції

Поліція встановлює обставини надзвичайної події за участі неповнолітньої у школі Дніпровського району столиці.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Попередньо відомо, що 14-річна школярка випала з вікна третього поверху.  Із травмами її було госпіталізовано до медичного закладу. 

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Зазначається, що наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські, які встановлюють усі деталі інциденту та спілкуються з адміністрацією учбового закладу.

надзвичайна подіяКиївполіція
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