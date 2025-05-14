14-летняя девочка выпала из окна школы в Киеве
Среда, 14 мая 2025, 12:56
Полиция устанавливает обстоятельства чрезвычайного происшествия с участием несовершеннолетней в школе Днепровского района столицы.
Источник: полиция Киева в Telegram
Детали: Предварительно известно, что 14-летняя школьница выпала из окна третьего этажа. С травмами она была госпитализирована в медицинское учреждение.
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Отмечается, что сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские, которые устанавливают все детали инцидента и общаются с администрацией учебного заведения.