14-летняя девочка выпала из окна школы в Киеве

Полиция устанавливает обстоятельства чрезвычайного происшествия с участием несовершеннолетней в школе Днепровского района столицы.

Источник: полиция Киева в Telegram

Детали: Предварительно известно, что 14-летняя школьница выпала из окна третьего этажа. С травмами она была госпитализирована в медицинское учреждение.

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Отмечается, что сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские, которые устанавливают все детали инцидента и общаются с администрацией учебного заведения.