На Полтавщині СБУ викрила чоловіка, який передавав РФ дані про військові шпиталі та ППО

Служба безпеки України затримала жителя Полтавщини, який передавав окупантам координати військових шпиталів та об’єктів ППО.

Джерело: СБУ, Полтавська обласна прокуратура

Дослівно СБУ: "За матеріалами справи, зловмисник збирав координати військових шпиталів та інших медзакладів, де лікувалися та проходили реабілітацію поранені українські воїни".

Реклама:

Деталі: За даними слідства, затриманим виявився 36-річний безробітний житель Полтавської області, який у лютому 2025 року погодився співпрацювати з представником спецслужби РФ через месенджер Telegram.

За грошову винагороду він передавав інформацію про розміщення медичних закладів, де лікуються українські військові, а також маршрути патрулювання мобільних вогневих груп ППО, які захищають повітряний простір області.

Щоб уникнути викриття, чоловік періодично змінював SIM-карти, діяв обережно, перевіряючи зібрані дані на місцевості, та вивідував потрібну інформацію серед знайомих.

РЕКЛАМА:

Під час обшуків у зловмисника вилучили мобільні телефони та сім-карти з перепискою з представником спецслужби РФ.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України – державна зрада в умовах воєнного стану.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.