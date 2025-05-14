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На Полтавщине СБУ разоблачила мужчину, который передавал РФ данные о военных госпиталях и ПВО

Анастасия ПроцСреда, 14 мая 2025, 14:00
На Полтавщине СБУ разоблачила мужчину, который передавал РФ данные о военных госпиталях и ПВО
фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала жителя Полтавщины, который передавал оккупантам координаты военных госпиталей и объектов ПВО.

Источник: СБУ, Полтавская областная прокуратура

Дословно СБУ: "По материалам дела, злоумышленник собирал координаты военных госпиталей и других медучреждений, где лечились и проходили реабилитацию раненые украинские воины".

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Детали: По данным следствия, задержанным оказался 36-летний безработный житель Полтавской области, который в феврале 2025 года согласился сотрудничать с представителем спецслужбы РФ через мессенджер Telegram.

За денежное вознаграждение он передавал информацию о размещении медицинских учреждений, где лечатся украинские военные, а также маршруты патрулирования мобильных огневых групп ПВО, которые защищают воздушное пространство области.

Чтобы избежать разоблачения, мужчина периодически менял SIM-карты, действовал осторожно, проверяя собранные данные на местности, и выведывал нужную информацию среди знакомых.

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Во время обысков у злоумышленника изъяли мобильные телефоны и сим-карты с перепиской с представителем спецслужбы РФ.

Под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины – государственная измена в условиях военного положения.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУПолтавская область
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