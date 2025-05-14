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Зеленський каже, що з посланцем Віткоффом у нього "щось не склалось"

Ірина Кутєлєва, Валентина РоманенкоСереда, 14 травня 2025, 15:48
Зеленський каже, що з посланцем Віткоффом у нього щось не склалось
Стів Віткофф. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський розповів, що у нього "щось не склалось" у спілкуванні зі спецпосланцем американського президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Джерело: глава держави в інтерв’ю Spiegel, цитує "Європейська правда"

Деталі: Зеленський зазначив, що ще ніколи не спілкувався з посланником Трампа.

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"Я запрошував усіх радників із безпеки, і всі вони були готові поїхати – мені здається, що з Віткоффом щось не склалось. Я не розмовляв із Віткоффом телефоном. Команда зустрічалася з ним у Парижі. І голова мого президентського офісу Андрій Єрмак розмовляв із ним", – сказав він.

На запитання, чи контактував він з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом після перепалки в Овальному кабінеті, Зеленський відповів заперечно.

Передісторія:

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  • Раніше ЗМІ повідомляли, що окремі дії та заяви Віткоффа, які стосуються врегулювання російського повномасштабного вторгнення в Україну, викликали критику в Білому домі та серед республіканців.
  • Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Стів Віткофф своїми заявами про можливе включення українських територій у "мирну угоду" поширює російські наративи.

Радимо також ознайомитися з матеріалом "Друг Трампа, який підіграє Путіну: що відомо про спеціального посланника Стівена Віткоффа"

СШАЗеленський
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