Зеленский говорит, что с посланником Уиткоффом у него "что-то не сложилось"
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у него "что-то не сложилось" в общении со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
Источник: глава государства в интервью Spiegel, цитирует "Европейская правда"
Детали: Зеленский отметил, что еще никогда не общался с посланником Трампа.
"Я приглашал всех советников по безопасности, и все они были готовы поехать - мне кажется, что с Уиткоффом что-то не сложилось. Я не разговаривал с Уиткоффом по телефону. Команда встречалась с ним в Париже. И глава моего президентского офиса Андрей Ермак разговаривал с ним", - сказал он.
На вопрос, контактировал ли он с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом после перепалки в Овальном кабинете, Зеленский ответил отрицательно.
Предыстория:
- СМИ сообщали, что отдельные действия и заявления Уиткоффа, касающиеся урегулирования российского полномасштабного вторжения в Украину, вызвали критику в Белом доме и среди республиканцев.
- Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Стив Уиткофф своими заявлениями о возможном включении украинских территорий в "мирное соглашение" распространяет российские нарративы.
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