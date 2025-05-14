Зеленский говорит, что с посланником Уиткоффом у него "что-то не сложилось"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у него "что-то не сложилось" в общении со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

Источник: глава государства в интервью Spiegel, цитирует "Европейская правда"

Детали: Зеленский отметил, что еще никогда не общался с посланником Трампа.

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"Я приглашал всех советников по безопасности, и все они были готовы поехать - мне кажется, что с Уиткоффом что-то не сложилось. Я не разговаривал с Уиткоффом по телефону. Команда встречалась с ним в Париже. И глава моего президентского офиса Андрей Ермак разговаривал с ним", - сказал он.

На вопрос, контактировал ли он с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом после перепалки в Овальном кабинете, Зеленский ответил отрицательно.

Предыстория:

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СМИ сообщали, что отдельные действия и заявления Уиткоффа, касающиеся урегулирования российского полномасштабного вторжения в Украину, вызвали критику в Белом доме и среди республиканцев.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Стив Уиткофф своими заявлениями о возможном включении украинских территорий в "мирное соглашение" распространяет российские нарративы.

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