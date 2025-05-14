Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский говорит, что с посланником Уиткоффом у него "что-то не сложилось"

Ирина Кутелева, Валентина РоманенкоСреда, 14 мая 2025, 15:48
Зеленский говорит, что с посланником Уиткоффом у него что-то не сложилось
Стив Уиткофф. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у него "что-то не сложилось" в общении со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

Источник: глава государства в интервью Spiegel, цитирует "Европейская правда"

Детали: Зеленский отметил, что еще никогда не общался с посланником Трампа.

Реклама:

"Я приглашал всех советников по безопасности, и все они были готовы поехать - мне кажется, что с Уиткоффом что-то не сложилось. Я не разговаривал с Уиткоффом по телефону. Команда встречалась с ним в Париже. И глава моего президентского офиса Андрей Ермак разговаривал с ним", - сказал он.

На вопрос, контактировал ли он с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом после перепалки в Овальном кабинете, Зеленский ответил отрицательно.

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • СМИ сообщали, что отдельные действия и заявления Уиткоффа, касающиеся урегулирования российского полномасштабного вторжения в Украину, вызвали критику в Белом доме и среди республиканцев.
  • Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Стив Уиткофф своими заявлениями о возможном включении украинских территорий в "мирное соглашение" распространяет российские нарративы.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом "Друг Трампа, который подыгрывает Путину: что известно о специальном посланнике Стивене Уиткоффе"

СШАЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Адвокат: Олег Гладковский находится в Испании, но не является задержанным
Рада просит Зеленского присвоить журналистке Рощиной звание Герой Украины
Трамп не знает, прилетит ли Путин на переговоры в Турцию
СМИ: В Европе задержали украинцев, подозреваемых в подготовке взрывных атак по заказу РФ
В Испании задержан экс-заместитель секретаря СНБО Гладковский
обновленоВ Киеве житель Хмельницкой области устроил стрельбу в гостинице, его задержали
Все новости...
США
Нефть торгуется вблизи двухнедельных максимумов на фоне торгового перемирия США и Китая
Качиньский увидел "обман Туска" в заявлении Келлога об участии польских военных в Украине
Украина и США подписали еще два дополнительных соглашения к «соглашению о недрах»
Последние новости
18:01
Руководителей стало вдвое меньше: как по ВОЗ ударило сокращение финансирования США
18:01
В Киеве не планируют отключать горячую воду летом: только в отдельных случаях
17:39
Книга Виктории Амелиной вошла в финал премии Джорджа Орвелла
17:28
Украина разрабатывает лишь 3500 месторождений из 20 тысяч разведанных - геологи
17:02
"В каждой школе должен быть ветеран": Верещук анонсировала изменения в преподавании "Защиты Украины"
16:55
шахматыМузычук сыграла вничью с Салимовой и сохранила шаткое лидерство на этапе Гран-при в Австрии
16:54
фото, обновленоРоссия ударила ракетой по промобъекту в Сумах: 2 погибших и 9 пострадавших
16:47
Адвокат: Олег Гладковский находится в Испании, но не является задержанным
16:40
Кредитование в Китае упало более чем вдвое из-за торгового напряжения с США
16:17
В Украине устранили коллизию в получении статуса "ребенка войны": Рада приняла закон
Все новости...
Реклама:
Реклама: