Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рубіо й Віткофф летять до Стамбула у п'ятницю

Христина Бондарєва, Євген КізіловСереда, 14 травня 2025, 17:59
Рубіо й Віткофф летять до Стамбула у п'ятницю
фото: Getty Images

Посланець американського президента Стів Віткофф повідомив, що він разом з держсекретарем США Марко Рубіо вирушають до Стамбула (Туреччина) у п'ятницю 16 травня на переговори щодо російсько-української війни.

Джерело: Віткофф журналістам у Досі, пишуть Reuters і "Європейська правда"

Деталі: Віткофф сказав журналістам, що поки що невідомо, чи візьме участь у запланованих переговорах правитель Росії Владімір Путін.

Реклама:

Не відомо, у яких переговорах братимуть участь Рубіо та Віткофф у п’ятницю. Досі обговорювалась можливість прямих переговорів між українською та російською делегаціями в четвер – але дотепер не відомо, на якому рівні мали би відбутись ці переговори.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у четвер має заплановану зустріч з турецьким президентом в Анкарі, однак якщо очільник Кремля Владімір Путін погодиться прилетіти у Стамбул, то він та Ердоган прилетять до нього.

Водночас Зеленський заявив, що не вірить в те, що господар Кремля Владімір Путін зважиться приїхати до Стамбула.

РЕКЛАМА:

Американський президент Дональд Трамп заявив, що не знає, чи з'явиться Путін на переговори щодо війни, які мають пройти у Туреччині.

За день до потенційних переговорів у Стамбулі щодо російсько-української війни Кремль не називає склад російської делегації.

СШАТуреччинапереговориросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоМасштабна ліквідація наркоосередків: правоохоронці затримали організатора
У Києві за співпрацю з ворогом судитимуть звільненого з полону військового
Рубіо й Віткофф летять до Стамбула у п'ятницю
Адвокат: Олег Гладковський перебуває в Іспанії, але не є затриманим
Рада просить Зеленського присвоїти журналістці Рощиній звання Герой України
ЗМІ: В Європі затримали українців, підозрюваних у підготовці вибухових атак на замовлення РФ
Усі новини...
Трамп не знає, чи прилетить Путін на переговори до Туреччини
Росія вдарила ракетою по промоб’єкту в Сумах: 2 загиблих і 9 постраждалих
РосЗМІ: Лавров до Стамбула не поїде
Зеленський каже, що з посланцем Віткоффом у нього "щось не склалось"
Останні новини
20:01
Вбивцю видала пачка цигарок: у США розкрили злочин 47-річної давнини
20:00
Росія хоче інвестувати в газову інфраструктуру Малайзії
19:37
Нацбанк показав курс долара та євро на четвер 15 травня
19:26
США не хочуть бачити Зеленського на саміті НАТО – ЗМІ
19:24
Чому НСЗУ зупинила виплати 36 лікарням, які у них були порушення і що тепер робити пацієнтам
19:14
Великі компанії тікають зі столиці корпоративної Америки: чому приклад Tesla стає трендом
18:54
Наслідки помітні через роки: науковці розповіли, як забруднене повітря впливає на дітей
18:50
Мінфін назвав вартість ремонту арки ЧАЕС: сума відрізняється від підрахунків західних ЗМІ
18:36
У Києві госпіталізували вже 19 дітей через спалах гепатиту А
18:35
Трамп відкриває Саудівській Аравії та ОАЕ доступ до передових чипів штучного інтелекту
Усі новини...
Реклама:
Реклама: