Рубіо й Віткофф летять до Стамбула у п'ятницю

Посланець американського президента Стів Віткофф повідомив, що він разом з держсекретарем США Марко Рубіо вирушають до Стамбула (Туреччина) у п'ятницю 16 травня на переговори щодо російсько-української війни.

Джерело: Віткофф журналістам у Досі, пишуть Reuters і "Європейська правда"

Деталі: Віткофф сказав журналістам, що поки що невідомо, чи візьме участь у запланованих переговорах правитель Росії Владімір Путін.

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Не відомо, у яких переговорах братимуть участь Рубіо та Віткофф у п’ятницю. Досі обговорювалась можливість прямих переговорів між українською та російською делегаціями в четвер – але дотепер не відомо, на якому рівні мали би відбутись ці переговори.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у четвер має заплановану зустріч з турецьким президентом в Анкарі, однак якщо очільник Кремля Владімір Путін погодиться прилетіти у Стамбул, то він та Ердоган прилетять до нього.

Водночас Зеленський заявив, що не вірить в те, що господар Кремля Владімір Путін зважиться приїхати до Стамбула.

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Американський президент Дональд Трамп заявив, що не знає, чи з'явиться Путін на переговори щодо війни, які мають пройти у Туреччині.

За день до потенційних переговорів у Стамбулі щодо російсько-української війни Кремль не називає склад російської делегації.