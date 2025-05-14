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Рубио и Уиткофф летят в Стамбул в пятницу

Кристина Бондарева, Евгений КизиловСреда, 14 мая 2025, 17:59
Рубио и Уиткофф летят в Стамбул в пятницу
фото: Getty Images

Посланник американского президента Стив Уиткофф сообщил, что он вместе с госсекретарем США Марко Рубио отправляются в Стамбул (Турция) в пятницу, 16 мая, на переговоры по российско-украинской войне.

Источник: Виткофф журналистам в Дохе, пишут Reuters и "Европейская правда"

Детали: Уиткофф сказал журналистам, что пока неизвестно, примет ли участие в запланированных переговорах правитель России Владимир Путин.

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Неизвестно, в каких переговорах примут участие Рубио и Уиткофф в пятницу. До сих пор обсуждалась возможность прямых переговоров между украинской и российской делегациями в четверг, но пока неизвестно, на каком уровне должны были состояться эти переговоры.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в четверг у него запланирована встреча с турецким президентом в Анкаре, однако если глава Кремля Владимир Путин согласится прилететь в Стамбул, то он и Эрдоган прилетят к нему.

В то же время Зеленский заявил, что не верит в то, что хозяин Кремля Владимир Путин решится приехать в Стамбул.

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что не знает, появится ли Путин на переговорах по войне, которые должны пройти в Турции.

За день до потенциальных переговоров в Стамбуле по российско-украинской войне Кремль не называет состав российской делегации.

СШАТурцияпереговорыроссийско-украинская война
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