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РосЗМІ: Лавров до Стамбула не поїде

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 14 травня 2025, 18:34
РосЗМІ: Лавров до Стамбула не поїде
фото: Getty Images

Російські ЗМІ повідомляють, що міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров не братиме участь у переговорах між РФ і Україною, якщо вони відбудуться 15 травня в Стамбулі (Туреччина).

Джерело: російська газета "Коммерсант" з посиланням на неназвані джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: Напередодні "колишній високопосадовець Кремля" в розмові з The Washington Post припустив, що до складу делегації Росії у Стамбулі увійдуть Лавров і помічник ватажка Кремля Юрій Ушаков.

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Водночас, за інформацією "Коммерсанта", глави російського МЗС у делегації не буде.

Офіційно Кремль уже третю добу не розкриває склад своєї переговорної делегації у Стамбулі.

Американський президент Дональд Трамп заявив 14 травня, що не знає, чи з'явиться очільник Кремля Владімір Путін на переговори щодо російсько-української війни.

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що у четвер має заплановану зустріч з турецьким президентом в Анкарі, однак якщо очільник Кремля Владімір Путін погодиться прилетіти у Стамбул, то він та Ердоган прилетять до нього.

Лавровросійсько-українська війнапереговориТуреччина
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