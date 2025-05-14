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РосСМИ: Лавров в Стамбул не поедет

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 14 мая 2025, 18:34
РосСМИ: Лавров в Стамбул не поедет
фото: Getty Images

Российские СМИ сообщают, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не будет участвовать в переговорах между РФ и Украиной, если они состоятся 15 мая в Стамбуле (Турция).

Источник: российская газета "Коммерсант" со ссылкой на неназванные источники, пишет "Европейская правда"

Детали: Накануне "бывший высокопоставленный чиновник Кремля" в беседе с The Washington Post предположил, что в состав делегации России в Стамбуле войдут Лавров и помощник лидера Кремля Юрий Ушаков.

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В то же время, по информации "Коммерсанта", главы российского МИД в делегации не будет.

Официально Кремль уже третью сутки не раскрывает состав своей переговорной делегации в Стамбуле.

Американский президент Дональд Трамп заявил 14 мая, что не знает, появится ли глава Кремля Владимир Путин на переговоры по российско-украинской войне.

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что в четверг у него запланирована встреча с турецким президентом в Анкаре, однако если глава Кремля Владимир Путин согласится прилететь в Стамбул, то он и Эрдоган прилетят к нему.

Лавровроссийско-украинская войнапереговорыТурция
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