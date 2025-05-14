У Києві авто ТЦК потрапило в ДТП: там кажуть, що мобілізований смикнув за кермо

У Києві 13 травня сталась ДТП за участю авто територіального центру комплектування та соціальної підтримки: там повідомили, що один з мобілізованих несподівано смикнув за кермо.

Джерело: Київський міський ТЦК та СП, телеграм-канали

Дослівно ТЦК: "Для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації, повідомляємо, що під час руху автівки з мобілізованими громадянами на збірний пункт міста Києва один з них несподівано смикнув за кермо, внаслідок чого і відбулось ДТП.

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Інформація щодо перебування мобілізованих громадян у кайданках є фейковою, засобів стримування та обмеження військовослужбовці ТЦК та СП не використовують".

Деталі: Як повідомили в ТЦК, унаслідок ДТП деякі мобілізовані громадяни у стресовому стані відбігли від авто, проте заспокоївшись повернулись, щоб надати постраждалим необхідну допомогу.

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У ДТП травми різного ступеня отримали військовослужбовці ТЦК та СП, загрози їхньому життю немає.