В Киеве авто ТЦК попало в ДТП: там говорят, что мобилизованный дернул за руль

В Киеве 13 мая произошло ДТП с участием авто территориального центра комплектования и социальной поддержки: там сообщили, что один из мобилизованных неожиданно дернул за руль.

Источник: Киевский городской ТЦК и СП, телеграмм-каналы

Дословно ТЦК: "Для предотвращения распространения искаженной и недостоверной информации, сообщаем, что во время движения автомобиля с мобилизованными гражданами на сборный пункт города Киева один из них неожиданно дернул за руль, в результате чего произошло ДТП.

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Информация о пребывании мобилизованных граждан в наручниках фейковая, средств сдерживания и ограничения военнослужащие ТЦК и СП не используют".

Детали: Как сообщили в ТЦК, в результате ДТП некоторые мобилизованные граждане в стрессовом состоянии отбежали от авто, однако успокоившись вернулись, чтобы оказать пострадавшим необходимую помощь.

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В ДТП травмы разной степени получили военнослужащие ТЦК и СП, угрозы их жизни нет.