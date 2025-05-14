Зеленський: Я очікую, хто прибуде від Росії, і тоді визначу, які кроки варто робити Україні

Президент України Володимир Зеленський у зверненні 14 травня заявив, що очікує від РФ повідомлення про те, хто представлятиме їхню сторону на переговорах у Туреччині й тоді визначить кроки України.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Сьогодні ми провели кілька нарад із командою щодо формату в Туреччині. Я очікую, хто прибуде від Росії, і тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні. Сигнали від них у медіа поки непереконливі.

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Але ми чуємо також, що Президент Трамп розглядає можливість бути в Туреччині. Тож це може стати найбільш сильним аргументом. Тиждень дійсно може змінити багато, але може… Зараз усе це вирішується".

Деталі: Президент додав, що в середу РФ запускала на територію України ударні дрони та балістику: "Коли весь світ чекає від Путіна простої відповіді "так" на пропозицію прямих перемовин – він продовжує бити по Україні", – зауважив Зеленський.

Що передувало:

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