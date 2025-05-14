Зеленський: Я очікую, хто прибуде від Росії, і тоді визначу, які кроки варто робити Україні
Президент України Володимир Зеленський у зверненні 14 травня заявив, що очікує від РФ повідомлення про те, хто представлятиме їхню сторону на переговорах у Туреччині й тоді визначить кроки України.
Джерело: звернення Зеленського
Пряма мова: "Сьогодні ми провели кілька нарад із командою щодо формату в Туреччині. Я очікую, хто прибуде від Росії, і тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні. Сигнали від них у медіа поки непереконливі.
Але ми чуємо також, що Президент Трамп розглядає можливість бути в Туреччині. Тож це може стати найбільш сильним аргументом. Тиждень дійсно може змінити багато, але може… Зараз усе це вирішується".
Деталі: Президент додав, що в середу РФ запускала на територію України ударні дрони та балістику: "Коли весь світ чекає від Путіна простої відповіді "так" на пропозицію прямих перемовин – він продовжує бити по Україні", – зауважив Зеленський.
- Зеленський повідомив, що у четвер має заплановану зустріч з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі, однак якщо очільник Кремля погодиться прилетіти у Стамбул, то він та Ердоган прилетять до нього.
- Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що якщо Путін відмовиться приїхати у Туреччину, це стане останнім сигналом про небажання Росії закінчувати війну.
- Водночас у Кремлі заявили, що російська сторона продовжує підготовку до переговорів у Стамбулі 15 травня й інших коментарів не дає.