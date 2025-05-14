Зеленский: Я ожидаю, кто прибудет от России, и тогда определю, какие шаги стоит делать Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 14 мая заявил, что ожидает от РФ сообщения о том, кто будет представлять их сторону на переговорах в Турции и тогда определит шаги Украины.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Сегодня мы провели несколько совещаний с командой по формату в Турции. Я ожидаю, кто прибудет от России, и тогда буду определять, какие шаги стоит делать Украине. Сигналы от них в медиа пока неубедительны.

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Но мы слышим также, что Президент Трамп рассматривает возможность быть в Турции. Поэтому это может стать наиболее сильным аргументом. Неделя действительно может изменить многое, но может... Сейчас все это решается".

Детали: Президент добавил, что в среду РФ запускала на территорию Украины ударные дроны и баллистику: "Когда весь мир ждет от Путина простого ответа "да" на предложение прямых переговоров – он продолжает бить по Украине", – отметил Зеленский.

Что предшествовало:

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