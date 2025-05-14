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Зеленский: Я ожидаю, кто прибудет от России, и тогда определю, какие шаги стоит делать Украине

Татьяна ОлейникСреда, 14 мая 2025, 20:35
Зеленский: Я ожидаю, кто прибудет от России, и тогда определю, какие шаги стоит делать Украине
Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 14 мая заявил, что ожидает от РФ сообщения о том, кто будет представлять их сторону на переговорах в Турции и тогда определит шаги Украины.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Сегодня мы провели несколько совещаний с командой по формату в Турции. Я ожидаю, кто прибудет от России, и тогда буду определять, какие шаги стоит делать Украине. Сигналы от них в медиа пока неубедительны.

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Но мы слышим также, что Президент Трамп рассматривает возможность быть в Турции. Поэтому это может стать наиболее сильным аргументом. Неделя действительно может изменить многое, но может... Сейчас все это решается".

Детали: Президент добавил, что в среду РФ запускала на территорию Украины ударные дроны и баллистику: "Когда весь мир ждет от Путина простого ответа "да" на предложение прямых переговоров – он продолжает бить по Украине", – отметил Зеленский.

Что предшествовало

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  • Зеленский сообщил, что в четверг у него запланирована встреча с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, однако если глава Кремля согласится прилететь в Стамбул, то он и Эрдоган прилетят к нему.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что если Путин откажется приехать в Турцию, это станет последним сигналом о нежелании России заканчивать войну.
  • В то же время в Кремле заявили, что российская сторона продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле 15 мая и других комментариев не дает.

ЗеленскийРосcияпереговорыТурция
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