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Українські війська ведуть активні бої у двох областях РФ – президент

Євген КізіловСереда, 14 травня 2025, 21:08

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони ведуть "активні дії" в Курській та Бєлгородській областях Росії.

Джерело: Зеленський у традиційному відеозверненні, опублікованому в його соцмережах

Пряма мова: "Ми продовжуємо наші активні дії на Курщині та в Бєлгородській області. Ми захищаємо превентивно українське прикордоння, але всі бойові дії – це не наш вибір, це – наша оборона, оборона проти окупанта".

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Деталі: За словами президента, у середу він заслухав доповідь головкома Олександра Сирського, і той розповів, що найскладніша ситуація зараз на Донеччині, зокрема на Покровському напрямку.

Курська область російсько-українська війнаРосіяЗбройні сили
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