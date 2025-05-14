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Украинские войска ведут активные бои в двух областях РФ – президент

Евгений КизиловСреда, 14 мая 2025, 21:08

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны ведут "активные действия" в Курской и Белгородской областях России.

Источник: Зеленский в традиционном видеообращении, опубликованном в его соцсетях

Прямая речь: "Мы продолжаем наши активные действия на Курщине и в Белгородской области. Мы защищаем превентивно украинское приграничье, но все боевые действия – это не наш выбор, это – наша оборона, оборона против оккупанта".

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Детали: По словам президента, в среду он заслушал доклад главкома Александра Сырского, и тот рассказал, что самая сложная ситуация сейчас в Донецкой области, в частности на Покровском направлении.

Курская область российско-украинская войнаРосcияВооруженные силы
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