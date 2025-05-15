Літак для Трампа: у Катарі кажуть про "міжурядову угоду", а не подарунок президенту

Прем'єр-міністр та міністр закордонних справ Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман бін Джасім Аль Тані заявив, що можливість передачі літака є не подарунком президенту США Дональду Трампу, а "міжурядовою угодою".

Джерело: Аль Тані в інтерв’ю CNN

Деталі: Аль Тані додав, що угода ще "розглядається" обома сторонами.

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Пряма мова Аль Тані: "Це дуже проста міжурядова угода. Міністерство оборони Катару та Міністерство оборони США наразі обговорюють можливість передачі одного з наших літаків 747-8 для використання як Air Force One. Це питання перебуває на етапі юридичної експертизи".

Деталі: За словами Аль Тані, "це угода між урядами", яка не має нічого стосунку до окремих осіб – чи то з боку США, чи з боку Катару.

Разом з тим Аль Тані сказав, що "звичайно" пропозиція буде відкликана, якщо угоду визнають незаконною.

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Пряма мова Аль Тані: "Ми не робитимемо нічого незаконного…

Це дуже прозорий обмін між двома урядами".

Деталі: Аль Тані також заперечив припущення про те, що катарці намагаються купити вплив у Сполучених Штатах.

Пряма мова: "Навіщо нам купувати вплив? Якщо подивитися на останні десять років відносин між США та Катаром, Катар завжди підтримував США коли це було потрібно: і в боротьбі з тероризмом, і під час евакуації з Афганістану, і при звільненні заручників з різних країн".

Деталі: Аль Тані додав, що Катар "завжди докладає зусиль, щоб допомогти та підтримати США, бо ми віримо, що ця дружба має бути взаємовигідною для обох країн".

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа прийме в подарунок від королівської родини Катару реактивний літак Boeing 747-8.

Пізніше стало відомо, що літак, який Катар дарує президенту США Дональду Трампу, зрештою буде коштувати не заявлені 400 мільйонів доларів, а понад мільярд.